قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي للإصابة أمام وادي دجلة

أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مواجهة وادي دجلة وشهدت غياب رمضان صبحي للإصابة.

وكان رمضان صبحي قد تعرض للإصابة في العين خلال مواجهة الزمالك الأخيرة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل

الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - دييجو رولان

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد31 نقطة من 19 مباراة.

أما وادي دجلة ففي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.