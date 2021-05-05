زيدان: افتقرنا للقوة في الهجوم.. فخور بالوصول لتلك المرحلة رغم كل الظروف

أرجع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سبب هزيمة فريقه ضد تشيلسي إلى افتقار القوة في الهجوم وعدم استغلال الفرص التي أتيحت له.

وفاز تشيلسي اليوم الأربعاء على ريال مدريد بهدفين دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ستامفورد بريدج ليتأهل إلى النهائي ويضرب موعدا ناريا مع مانشستر سيتي.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "لقد افتقرنا للقوة في الهجوم لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الأول".

وعن هل شعر بالندم على اختياراته في التشكيل قال: "لا لم أندم على أي شيء، كل من شارك كان في أتم الجاهزية".

وشدد زيدان "أنا فخور بكل اللاعبين الذين وصلوا لتلك المرحلة رغم كل الظروف الصعبة التي مررنا بها، فعلت كل ما في وسعي في البطولة والآن نركز على الدوري الإسباني".

وأكمل المدرب الفرنسي حديثه "هذا الموسم مررنا فيه بالعديد من الإصابات والتقلبات الكبيرة ورغم ذلك وصلنا لمراحل متقدمة في دوري الأبطال، ما حدث اليوم لن يغير من طريقة عملنا".

وواصل "نريد التركيز على الدوري الإسباني لحصد اللقب".

أما عن فينيسيوس جونيور قال: "لقد لعب في مراكز مختلفة في المباراة وحاولت التغيير بعدما شعرت أن المهمة أصبحت أصعب ولكن تشيلسي تفوق علينا".

وبسؤاله عن اللاعب بثلاثة في قلب الدفاع قال: "لعبنا بتلك الطريقة مرات عديدة واليوم لم تسر المباراة كما أردنا وخسرنا العديد من الصراعات".