الإسماعيلي يواصل عزف السمسية ويتخطى الجونة.. وثالث انتصارات الجيش على التوالي

نجح فريق الإسماعيلي في تخطي عقبة الجونة والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي بذلك فوزه الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد عن دائرة الهبوط قليلا في المركز الثالث عشر.

أما طلائع الجيش فحقق انتصاره الثالث على التوالي هو الآخر وتغلب على مصر للمقاصة بهدفين دون مقابل.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر بينما المقاصة تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز العاشر بالخسارة الثانية على التوالي.

الإسماعيلي × الجونة

شهد اللقاء إثارة كبرى منذ بداية المباراة ونجح الدراويش في افتتاح التسجيل مبكراعن طريق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة العاشرة.

عاد الجونة للسيطرة على المباراة وسط تراجع من الإسماعيلي بعد الهدف الأول.

ونجح عمرو السعداوي في خطف التعادل في الدقيقة 21 بتسديدة على يسار محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في شوط متكافئ من الجانبين.

ولم تتغير إثارة الشوط الثاني عن الأول في تكافؤ بين الفريقين وتقاسم الاستحواذ بينهما.

وفي الدقيقة 55 اعترض لاعبو الجونة وطالبوا بركلة جزاء ولجأ أحمد الغندور إلى تقنية الفيديو ليتأكد من وجود لمسة يد على مدافع الإسماعيلي.

ونجح نور السيد في التقدم للجونة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 57 لتزيد إثارة المباراة.

هاجم الإسماعيلي بقوة بعد تأخره في النتيجة ولم يمر سوى 5 دقائق واحتسب الغندور ركلة جزاء في الدقيقة 61 بعد عرقلة محمود الجزار لأحمد مدبولي.

سدد فخر الدين بن يوسف ركلة الجزاء لكن تصدى إسلام طارق للكرة لكن نجح بن يوسف في اللحاق بالكرة على خط المرمى وسجلها داخل الشباك في الدقيقة 67.

وفي أقل من خمس دقائق ترجم محمد صادق في ترجمة سيطرة الإسماعيلي وسجل هدف التقدم في الدقيقة 71.

ورغم عدم نجاح صادق في السيطرة على الكرة العرضية إلا إنه نجح في تسديد الكرة بقدمه اليسرى لترتطم في مدافع الجونة وتسكن الشباك.

لم تقل إثارة المباراة في الربع ساعة الأخيرة إذ تبادل الفريقان الهجمات الخطرة على المرميين ولكن دون جديد في النتيجة.

ونجح الدراويش في تحقيق الفوز الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، أما الجونة فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق الدراويش تحت قيادة إيهاب جلال 10 نقاط في خمس مباريات من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة.

مصر المقاصة × طلائع الجيش

حسم طلائع الجيش المباراة في أول 20 دقيقة من المباراة.

نجح أحمد سمير في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 12.

بينما نجح ناصر منسي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 21 ليؤمن نقاط المباراة مبكرا.

حاول مصر للمقاصة تقليص الفارق وسجل بالفعل في الدقيقة 71 قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد ذلك.

رفع طلائع الجيش رصيده إلى 23 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني عشر وحقق فوزه الثالث على التوالي.

أما مصر للمقاصة فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز العاشر من 19 مباراة.

وفشل المقاصة في تحقيق الفوز في أخر خمس مباريات إذ تعادل في ثلاثة ثم خسر مرتين.