ماونت: كانتي يجعلنا نشعر أننا نمتلك لاعبا إضافيا في تشيلسي

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 23:32

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - تشيلسي وريال مدريد

أشاد ماسون ماونت لاعب تشيلسي بزميله في الفريق نجولو كانتي مؤكدا أن وجوده يجعلهم يشعرون بامتلاكهم للاعب إضافي.

وفاز تشيلسي اليوم الأربعاء على ريال مدريد بهدفين دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ستامفورد بريدج ليتأهل إلى النهائي ويضرب موعدا ناريا مع مانشستر سيتي.

وتحدث ماونت عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "كانتي لا يتوقف".

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وواصل "نشعر وكأننا نمتلك لاعبا إضافيا في الفريق، هو لاعب مذهل ومن أفضل اللاعبين".

وعن المباراة قال: "عقب الاحتفال، هذا فوز وانتصار كبير جدا ونعرف الآن أننا في النهائي ويجب علينا أن ننهي المهمة بأفضل شكل".

وأتم مُسجل الهدف الثاني في اللقاء "خضنا مباراتين أمام أحد أفضل فرق العالم وعلينا تكرار ذلك في النهائي".

وسيقام النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في الـ29 من شهر مايو الجاري.

ماونت تشيلسي ليلة الأبطال ريال مدريد
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