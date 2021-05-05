مران الزمالك – مشاركة حارس شاب.. التدرب على اللعب من لمسة واحدة والتسديد

قرر الجهاز الفني للزمالك تصعيد الحارس الشاب السيد عطية لاعب فريق مواليد 1999 للمشاركة في المران الجماع الذي أقيم اليوم الأربعاء.

جاء في ذلك تأكد غياب محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش" عن مباراة الفريق المقبلة ضد سموحة.

ويواجه الزمالك منافسه سموحة مساء غد الخميس في الجولة 20 من الدوري.

وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع جهازه المعاون للحديث عن طريقة اللعب ضد سموحة بالإضافة لشرح بعض الجمل التي يريد من اللاعبين تنفيذها في المران استعدادا للقاء.

كما اهتم الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على سرعة رد الفعل واللعب من لمسة واحدة بالإضافة للتسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء في محاولة لتهديد الخصم حال تكتله دفاعيا بقوة.

واكتفى جنش بخوض بعض التدريبات التأهيلية على هامش في المران في الجيمانزيوم واكتفى بالركض بعد ذلك في ظل معاناته من إصابة في الظهر.

وغاب لاعبو الشباب عن المران لمشاركتهم في مباراة مع فريق الأمل ضد سرس الليان والذي تضمن تواجد إمام عاشور وأحمد عيد في ظل إيقافهما وغيابهما عن مواجهة سموحة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي ولكن الفريق الأبيض خاض مباراتين أكثر من منافسه.

وخاض الزمالك 19 مباراة فيما خاض الأهلي 17 لقاء.