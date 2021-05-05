فرج عامر لـ في الجول: نثق في التحكيم رغم الضغوط.. ونريد تكرار إنجاز الفوز على الأهلي أمام الزمالك

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 23:17

كتب : هاني العوضي

فرج عامر

يثق فرج عامر رئيس نادي سموحة في التحكيم المصري، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يفوز فريقه على الزمالك مثلما فاز على الأهلي.

ويلعب سموحة ضد الزمالك، غدا الخميس، في الجولة 20 للدوري المصري.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com عن مواجهة الزمالك: "المباراة صعبة والزمالك فريق كبير لديه لاعبين على أعلى مستوى".

أخبار متعلقة
تعرف على طاقمي حكام مباراتي الزمالك وسموحة.. والاتحاد مع الأهلي فرج عامر: أخشى أن يكون سموحة ضحية ترضية الزمالك مؤتمر موسيماني: هزيمة سموحة أثرت في لاعبي الأهلي.. والشحات رد بشكل جيد في الملعب فرج عامر لـ في الجول: قصدت تشبيه سموحة بـ سيرينا ويليامز.. وهذا ردي على اتهام التهاون مع الأهلي

وواصل "لكننا نثق في لاعبينا تمام الثقة".

وشدد "نتمنى أن نكرر الإنجاز ونفوز على الزمالك مثلما انتصرنا على الأهلي".

وكان سموحة قد فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة 11 لدوري المصري.

وأتم "الضغوط التي يمارسها الزمالك على التحكيم ليست في صالحنا ولا في صالح التحكيم لكننا نثق في التحكيم المصري".

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 28 نقطة.

سموحة فرج عامر الأهلي الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يكشف موقفه من طلب الأهلي لحكام أجانب.. وموعد محتمل جديد لنهاية الدوري 12 دقيقة | الدوري المصري
برونو: أرغب في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة ضد روما.. وهذا رأيي في احتجاجات جماهير يونايتد 38 دقيقة |
قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي للإصابة أمام وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
إنجلترا تعادل إسبانيا.. تعرف على نهائيات دوري أبطال أوروبا بين فريقين من نفس البلد ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الزمالك – عودة عبد الشافي أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
زيدان: افتقرنا للقوة في الهجوم.. فخور بالوصول لتلك المرحلة رغم كل الظروف 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إثارة في الإسكندرية والسويس.. المصري يرتقي للثالث بفوز على أسوان.. وتعادل بين سيراميكا والمقاولون 2 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يواصل عزف السمسية ويتخطى الجونة.. وثالث انتصارات الجيش على التوالي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 4 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري
قد ينال إعجابك