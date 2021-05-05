فرج عامر لـ في الجول: نثق في التحكيم رغم الضغوط.. ونريد تكرار إنجاز الفوز على الأهلي أمام الزمالك

يثق فرج عامر رئيس نادي سموحة في التحكيم المصري، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يفوز فريقه على الزمالك مثلما فاز على الأهلي.

ويلعب سموحة ضد الزمالك، غدا الخميس، في الجولة 20 للدوري المصري.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com عن مواجهة الزمالك: "المباراة صعبة والزمالك فريق كبير لديه لاعبين على أعلى مستوى".

وواصل "لكننا نثق في لاعبينا تمام الثقة".

وشدد "نتمنى أن نكرر الإنجاز ونفوز على الزمالك مثلما انتصرنا على الأهلي".

وكان سموحة قد فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة 11 لدوري المصري.

وأتم "الضغوط التي يمارسها الزمالك على التحكيم ليست في صالحنا ولا في صالح التحكيم لكننا نثق في التحكيم المصري".

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 28 نقطة.