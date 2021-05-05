دابة ريال مدريد السوداء.. تشيلسي يُرسخ عقدته التاريخية ويطير لنهائي الأبطال

هو الدابة السوداء لريال مدريد ولا يعرف أبدا طعم الهزيمة ضده هو أسد لندن.

تشيلسي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليضرب موعدا ناريا مع مواطنه مانشستر سيتي.

وفاز تشيلسي على ريال مدريد اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد في ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدف المباراة الأول تيمو فيرنر برأسية في الدقيقة 28.

وجاء الهدف الثاني عن طريق ماسون ماونت في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في إسبانيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في الـ29 من شهر مايو الجاري.

ورسخ تشيلسي عقدته التاريخية لريال مدريد إذ أنه واحد من بين أربعة فرق لم يستطع الفريق الملكي معرفة طريقا للفوز عليهم أبدا وهم أرسنال وإبسويتش تاون الإنجليزيين وأبيردين الاسكتلندي.

وإجمالا التقى تشيلسي بريال مدريد خمس مرات بما فيهم لقاء اليوم، فاز الفريق الإنجليزي ثلاث مرات وتعادل مع منافسه الإسباني في مباراتين.

كما يعد هذا هو الموسم الثاني على التوالي الذي يودع فيه ريال مدريد دوري أبطال أوروبا على يد فريق إنجليزي بعدما أقصي الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي سيظهر فيها تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عامي 2008 و2012.

وخسر تشيلسي النهائي الأول ضد مواطنه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

فيما صالحته ركلات الترجيح في النهائي الثاني حيث فاز به ضد بايرن ميونيخ وتوج باللقب لأول مرة في تاريخه.

تألق ميندي وفيرنر يخطف

بدأت المباراة بشكل هادئ تماما وسط انحصار اللعب في وسط الملعب وغياب الخطورة الهجومية.

وجاء التهديد الأول بتسديدة من توني كروس تصدى لها إدوارد ميندي حارس تشيلسي بثبات في الدقيقة 11.

ورد تشيلسي بتسديدة قوية من أنطونيو روديجير من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ثيبو كورتوا، وتلاها تصويبة أخرى من ماسونت ماونت حولها الحارس البلجيكي لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وفي الدقيقة 18 سجل فيرنر هدفا لكن تم إلغائه بداعي التسلل على المهاجم الأملناي.

وأطلق كريم بنزيمة تسديدة قوية تصدى لها ميندي وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ومن هجمة مرتدة بدأها نجولو كانتي وتبادل الكرة مع فيرنر ليرسل بينية إلى كاي هافيرتز الذي سدد كرة ساقطة ارتطمت بالعارضة وتابعها فيرنر برأسية في الشباك ليعلن عن تقدم تشيلسي بهدف في الدقيقة 28.

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وكاد بنزيمة يدرك التعادل عقب سبع دقائق من رأسية متقنة لكن تألق ميندي وتصدى له وحولها لركلة ركنية.

وانطلق كاي هافيرتز في هجمة مرتدة من الناحية اليمنى وفضل الاعتماد على نفسه بدلا من التمرير وحصل على ركلة ركنية في نهاية المطاف لكن الحكم أنهى الشوط الأول بدون احتساب وقت بدل من الضائع.

كورتوا يتألق لكن تشيلسي يعاقب ريال مدريد

بدأ تشيلسي الشوط الثاني بهجوم أكبر على عكس ما كان متوقع في ظل رغبة ريال مدريد في إدراك التعادل.

وفي الدقيقة 48 أرسل سيزار أزبليكويتا عرضية قابلها هافيرتز برأسية قوية ارتطمت بالعارضة.

وواصل تشيلسي ضغطه ومن ركلة حرة حولها تياجو سيلفا برأسية قوية مرت أعلى مرمى ريال مدريد.

وفي الدقيقة 53 انطلق ماسون ماونت في هجمة مرتدة سريعة بعد بينية رائعة بالكعب من فيرنر لكن اللاعب الإنجليزي سدد خارج الملعب بغرابة شديدة.

استمر تشيلسي في الضغط وانفرد هافيرتز بكورتوا لكن تسديدته السيئة تصدى لها الحارس البلجيكي.

وفي الدقيقة 62 أجرى ريال مدريد تبديلين بمشاركة فيدريكو فالفيردي وماركو أسينسيو بدلا من فيرلاند ميندي وفينيسيوس جونيور.

وسدد إدين هازارد كرة قوية تصدى لها ميندي وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وأجرى تشيلسي أول تبديلاته بمشاركة كريستيان بوليسيتش بدلا من تيمو فيرنر في الدقيقة 67.

وعقب 10 دقائق شارك رودريجو بدلا من كاسيميرو في تبديل هجومي واضح لريال مدريد الذي أراد تعديل النتيجة في ظل غياب خطورته الهجومية.

وأرسل بوليسيتش عرضية زاحفة لم تجد من يقابلها ليودع الكرة في الشباك ويقتل المباراة.

وفي الدقيقة 85 مرر كانتي بينية رائعة إلى بوليسيتش الذي تلاعب بكورتوا وأرسل عرضية قابلها ماونت بتسديدة سهلة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني وقتل المباراة كليا.

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وعقب ثلاث دقائق شارك ريس جيمس وحكيم زياش بدلا من أزبليكويتا وماسون ماونت.

فيما اشترك ماريانو دياز بدلا من هازارد.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع وشارك أوليفييه جيرو بدلا من هافيرتز.

ولم يحدث أي جديد لتنتهي المباراة بانتصار تشيلسي وتأهله رسميا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.