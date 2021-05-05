تعرف على طاقمي حكام مباراتي الزمالك وسموحة.. والاتحاد مع الأهلي

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 22:47

كتب : FilGoal

محمد الحنفي - حكم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أطقم حكام مباريات الخميس في الدوري المصري.

محمود البنا سيدير مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الإسكندرية، ويعاونه سمير جمال، وهاني خيري.

مجدي خاطر سيكون حكما رابعا، فيما سيتولى وائل فرحان حكم الفيديو بمعاونة محمد يوسف.

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من جهة أخرى، سيتولى محمد الحنفي إدارة مباراة الزمالك وسموحة، ويعاونه أحمد حسام، وسامي هلهل.

أحمد عبد السميع سيكون حكما رابعا، فيما يتولى نادر قمر الدولة حكم الفيديو، ويعاونه محمود وفا.

وفي مباراتين أخرتين، يتولى طارق مجدي إدارة مباراة وادي دجلة وبيراميدز، بمعاونة أسامة السيد، وسيد نافع، ومحمد نهاد.

أما مباراة غزل المحلة وإنبي، فستكون بإدارة وليد عبد الرازق، ويعاونه ممدوح مصطفى، و محمد عطا، وأحمد حسونة.

في الدوري الأهلي الزمالك
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