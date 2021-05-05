مؤتمر إيمري: سندافع عن تاريخ فياريال ضد نسخة أرسنال الشرسة

يرى أوناي إيمري المدير الفني لفياريال أن فريقه سيحاول استكمال ما حققه ضد أرسنال في مباراة الذهاب لنصف نهائي الدوري الأوروبي مشيرا إلى خطورة الفريق الإنجليزي المتوقعة في مباراة العودة.

ويلعب فياريال ضد أرسنال، غدا الخميس، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما انتصر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نحن في موقف جيد، حظينا برحلة رائعة في المسابقة، نحن ناضجون ونلعب بصلابة في كل مباراة، ونرغب أن نفعل ذلك مجددا ونكمل بناء ما فعلناه في مباراة الدور الأول".

وواصل "نرغب في أن نستمتع بالمباراة، ونحن جاهزون لما قد يحدث. الرحلة هي الجزء الأروع، والفوز يكون لحظة عابرة، لكننا نرغب في أن نواصل تحقيق الأشياء ومواصلة المشوار".

وتابع "نحن نلعب ضد فريق تاريخي، هم المرشحون للقب ونحن أيضا بعدما أثبتنا قدرتنا على منافسة مثل هذه الفرق. الأمر يدور حول احترام المنافس ونحن سنذهب للمباراة بحماس كبيرة وبطموح أيضا".

وأضاف "أعتقد أن أرسنال سيكون في أفضل أحواله، لكن علينا أن نعرف كيف ننافس وكيف نُظهر نسختنا الأفضل، فهم يلعبون جيدا ولديهم عناصر رائعة بالكرة وتجيد التحرك في المساحات وعناصر دفاعية رائعة لذلك أعتقد أنهم سيكونوا رائعين على المستوى الفردي والجماعي".

وأكمل "سندخل المباراة لكي نُظهر أنفسنا، وسنحاول الفوز بالثنائيات وأن نكون فريقا صلبا في التغطية الدفاعية ونقاتل لكن نتحكم في نسق المباراة".

واستمر "سنرى نسخة أكثر خطورة من أرسنال، لكننا نرغب في إظهار شخصيتنا، ونلعب بهويتنا".

وأردف "أقول للجماهير أنها ستكون مباراة صعبة، لكننا في أتم جاهزيتنا لمواجهة الصعوبات، نعد الجماهير بأننا سنلعب بكل فخر لأننا نعلم أننا ندافع عن هذا النادي التاريخي الرائعي".

وأتم "غدا ستكون فرصة تاريخية وسنلعب بكل طاقتنا لكي نصل للنهائي".