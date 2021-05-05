قائمة الاتحاد – عاشور وعمار حمدي والحناوي يتواجدون أمام الأهلي

يتواجد حسام عاشور، وعمار حمدي، وفوزي الحناوي بقائمة الاتحاد السكندري أمام الأهلي.

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي مساء غد الخميس.

قائمة الاتحاد شهدت تواجد حسام عاشورلاعب الأهلي السابث، وفوزي الحناوي وعمار حمدي لاعبا الأهلي المعارين لزعيم الثغر.

ويتواجد خالد قمر وإيمانويل أوكوي أيضا في القائمة للقاء.

من جهة أخرى، يغيب كريم يحيى مدافع الفريق عن اللقاء.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – صبحي سليمان - عمرو خليل.

الدفاع: محمود رزق – داميان لوي – هشام صلاح – السيد سالم – صبري رحيل – عمرو الميداني – عبد الغني محمد – مروان عطية.

الوسط: أحمد نبيل "مانجا" – أحمد راشد – فوزي الحناوي – حسام عاشور – عمار حمدي – خالد الغندور – عبد السميع إبراهيم.

الهجوم: رزاق سيسيه – محمد الصباحي – إيمانويل أوكوي – خالد قمر – روماريو ويليامز.

ويلعب الاتحاد السكندري مع الأهلي مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.