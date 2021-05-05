قائمة الاتحاد – عاشور وعمار حمدي والحناوي يتواجدون أمام الأهلي

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 22:32

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يتواجد حسام عاشور، وعمار حمدي، وفوزي الحناوي بقائمة الاتحاد السكندري أمام الأهلي.

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي مساء غد الخميس.

قائمة الاتحاد شهدت تواجد حسام عاشورلاعب الأهلي السابث، وفوزي الحناوي وعمار حمدي لاعبا الأهلي المعارين لزعيم الثغر.

أخبار متعلقة
انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري ثأر لهزيمة الدور الأول.. صرخة بيراميدز تُسقط الاتحاد السكندري بثنائية الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد السيد سالم إلى ربع النهائي.. وادي دجلة يٌقصي الاتحاد السكندري من كأس مصر

ويتواجد خالد قمر وإيمانويل أوكوي أيضا في القائمة للقاء.

من جهة أخرى، يغيب كريم يحيى مدافع الفريق عن اللقاء.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – صبحي سليمان - عمرو خليل.

الدفاع: محمود رزق – داميان لوي – هشام صلاح – السيد سالم – صبري رحيل – عمرو الميداني – عبد الغني محمد – مروان عطية.

الوسط: أحمد نبيل "مانجا" – أحمد راشد – فوزي الحناوي – حسام عاشور – عمار حمدي – خالد الغندور – عبد السميع إبراهيم.

الهجوم: رزاق سيسيه – محمد الصباحي – إيمانويل أوكوي – خالد قمر – روماريو ويليامز.

ويلعب الاتحاد السكندري مع الأهلي مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

في الدوري الاتحاد السكندري الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيدان: افتقرنا للقوة في الهجوم.. فخور بالوصول لتلك المرحلة رغم كل الظروف 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إثارة في الإسكندرية والسويس.. المصري يرتقي للثالث بفوز على أسوان.. وتعادل بين سيراميكا والمقاولون 3 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يواصل عزف السمسية ويتخطى الجونة.. وثالث انتصارات الجيش على التوالي 10 دقيقة | الدوري المصري
كورتوا: من الصعب خلق فرص ضد تشيلسي.. وهذا كان خطأنا 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: هذا سبب البدء بهافيرتز ضد ريال مدريد.. نستحق التأهل للنهائي 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماونت: كانتي يجعلنا نشعر أننا نمتلك لاعبا إضافيا في تشيلسي 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الزمالك – مشاركة حارس شاب.. التدرب على اللعب من لمسة واحدة والتسديد 31 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر لـ في الجول: نثق في التحكيم رغم الضغوط.. ونريد تكرار إنجاز الفوز على الأهلي أمام الزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 4 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري
قد ينال إعجابك