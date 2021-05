كرة سلة - أسرار ماجد لـ في الجول: تتويج سبورتنج بالدوري تكليل لمجهوداتنا.. نهدف لحصد كل البطولات

توج فريق سيدات سبورتنج لكرة السلة بلقب دوري السوبر بعد الفوز على الأهلي 3-2 في مباريات النهائي، ليحقق الفريق السكندري اللقب بعد سيطرة أهلاوية لمدة ثلاث سنوات.

وكان سبورتنج قد أنهى الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولة، وهذا الموسم خسر دوري المرتبط وكأس مصر أمام الأهلي قبل أن يحقق دوري السوبر.

وتواصل FilGoal.com مع أسرار ماجد لاعبة سبورتنج للحديث عن تتويج فريقها بلقب الدوري.

وقالت أسرار ماجد في بداية تصريحاتها: "مباريات النهائي كانت صعبة ومرهقة، نلعب أمام فريق كبير أغلب لاعباته في منتخب مصر وكل منهن يمكنها قيادة فريق بمفردها بالإضافة لجهاز فني من أفضل المدربين في مصر".

وأقيم نهائي دوري السوبر للسيدات لأول مرة بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحقق اللقب عكس المواسم الماضية بنظام Best of 3.

وعن ذلك أوضح أسرار "أعتقد أن النظام الجديد أفضل لأن الفريق الفائز سيكون عن استحقاق، فحتى لو خسرت مباراتين يمكنك العودة وهذا يعتمد على من يملك بدلاء أفضل".

وتابعت "الفريق الذي لا يملك دكة بدلاء قوية سيكون من الأفضل له نظام Best of 3".

وكان سبورتنج قد تقدم بالفوز في أول مباراتين في نهائي دوري السوبر قبل أن يعادل الأهلي النتيجة ويتم اللجوء لمباراة فاصلة، وهو ما يشبه ما فعله الأهلي في الموسمين السابقين عندما توج باللقب.

وكشفت أسرار "الأهلي فريق كبير ومن الطبيعي أن تكون المستويات متقاربة، لديهم لاعبات على أعلى مستوى، كنا نعاني من نقص في عدد اللاعبات".

وأضافت "لكن ربما يكون ذلك بسبب الإرهاق أو ثقة زائدة جعل الأهلي يعود من جديد".

وتابعت "لم نفقد الأمل أبدا حتى بعد تعادل الأهلي، ننزل كل مباراة كأنها نهائي كأس، لعبنا أول مباراة مثل الخامسة لكن ربما تركيزنا كان أقل بعض الشيء في المباراتين الثالثة والرابعة، لكن الأهم أننا عوضنا في المباراة الحاسمة".

وبالحديث عن أبرز صعوبات الموسم أوضحت أسرار "ضغط المباريات وخاصة في النهائي واللعب في رمضان، لذلك كنا نرغب في إنهاء المنافسة بعد المباراة الثالثة لتوفير المباراتين".

وتابعت "كان ذلك سيوفر لنا ضغط بدني ونفسي خاصة أن الاعتماد لدينا على عدد قليل من اللاعبات عكس الأهلي الذي يعتمد على الفريق بالكامل".

وعما دار بينهن عقب خسارة مباراتين متتاليتين من الأهلي وتساوي الحظوظ كشفت أسرار "جلسنا مع بعضنا البعض ودعمنا أنفسنا وكل منا شاهدت أخطائها وساعدنا في ذلك الجهاز الفني".

وشددت "الحمد لله نحن فريق في الخسارة أقرب لبعض ولا نتفكك وكان من السهل علينا أن نعود من جديد".

وعن خروج سبورتنج الموسم الماضي دون بطولات وتحقيق دوري الموسم الحالي أوضحت أسرار "لم يكن من الطبيعي بتلك اللاعبات وذلك الجهاز الفني أن نخرج بدون بطولات".

وتابعت "تعبنا كثيرا هذا الموسم منذ بدايته وكل لاعبة وفرد في الجهاز الفني، كنا في ظروف سيئة في دوري المرتبط بإصابة عدد من اللاعبات والجهاز الفني بفيروس كورونا".

وأضافت "أما في كأس مصر فخسرنا في الثواني الأخيرة لذلك كنا نريد تعويض ذلك في لقب الدوري وربنا كريم وكافئنا على قدر تعبنا".

وعن رأيها في المنافسة الموسم المقبل قالت: "كل عام المنافسة تكون أقوى من السابقة، واتحاد كرة السلة يجدد في نظام المسابقة مما يزيد من صعوبتها، والآن أغلب الفرق تدعم بمحترفات أجانب لذلك سيكون موسم قوي جدا".

واختتمت أسرار ماجد تصريحاتها "أطمح الموسم المقبل في تحقيق الثلاث بطولات مع الفريق وتحقيق مركز متقدم في بطولة إفريقيا".