أوباميانج: مباراة فياريال هي الأهم في الموسم.. وهكذا عرفت إصابتي بالملاريا

يرى بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال أن مباراته فريقه ضد فياريال هي الأهم هذا الموسم.

ويلعب أرسنال ضد فياريال، غدا الخميس، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 2-1.

وتحدث أوباميانج عن مباراة فالنسيا في نصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2019 وتسجيله لثلاثية "كانت مباراة رائعة ضد فالنسيا، أعتقد أنها كانت أفضل مباراة لي مع أرسنال".

وكان أرسنال قد تغلب على فالنسيا في نصف نهائي الدوري الأوروبي ليتأهل للمباراة النهائية ويخسر ضد تشيلسي.

وواصل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "أتمنى أن أفعل ذلك (تسجيل ثلاثية) غدا مجددا".

واستمر "كنت متحمسا خلال هذه المباراة لأنه تم انتقادي من قبل لعدم مشاركتي في المباريات الكبيرة لذلك أردت أن أُظهر للناس إن ذلك ليس صحيحا".

وتابع "لهذا أنا متحمس لمواجهة الغد، لأنها مباراة كبيرة ونأمل أن نصل للنهائي مرة أخرى".

وأكمل "بالتأكيد ستكون واحدة من أكبر مبارياتي من أرسنال، كما أنها أهم مباراة في الموسم الحالي، فهي فرصة لنا لكي نصل للنهائي".

وتحول أوباميانج للحديث عن إصابته بمرض الملاريا، وقال: "سأقول الحقيقة، شعرت أنني طبيعي (بعد عودتي لإنجلترا) وأعتقدت أن الأمر يتعلق بسفري إلى الجابون لأنها ليست قريبة من هنا".

وأضاف "شعرت بالإعياء ضد ليفربول لكني أعتقدت أيضا أن ما أشعر به بسبب السفر، ووقتها لم أكن أعرف أنني أُصبت بالملاريا".

وأكمل "بعدها كنت متعبا للغاية، أعتقد أنها كانت أسوأ لحظة في حياتي، كنت متعبا لمدة 3 أيام متواصلة".

واستمر "الأدوية لم يكن لها أي تأثير، لذلك تحدث مع أحد الأطباء وقلت له أحتاج لأن أذهب للمستشفى لأننا سافرت لإفريقيا وربما أُصبت بالملاريا".

وتابع "تواجدت بالمستشفى لمدة 3 أيام، وفقدت الكثير من وزني، وكانت لحظة سيئة لي ولعائلتي، لكن الطاقم الطبي بذل مجهودا كبيرا وحصلت على رعاية طبية فائقة".

وأتم "أنا محظوظ لأنني عالجت الملاريا في الوقت المناسب لأنها قادرة على إحداث العديد من المشكلات".