دوري الأبطال دون ريال مدريد وبرشلونة؟ تقرير: يويفا يدرس معاقبة أندية دوري السوبر الأوروبي

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لاتخاذ "إجراءات تأديبية شديدة" ضد الفرق التي شاركت في دوري السوبر الأوروبي وفقا لما نشرته شبكة "ESPN" الأمريكية.

وأشار تقرير الشبكة الأمريكية أن "يويفا" يستعد لمعاقبة الأندية المستمرة في مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

وأوضح أن "يويفا" قريب من عقد صفقات مع الأندية التي انسحبت من المسابقة.

إذ كشف التقرير أن أندية إنتر وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام قد توصلوا بالفعل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لعدم معاقبتهم.

وبذلك سيوقع الاتحاد الأوروبي عقوبات على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان إذا استمروا في تمسكهم بإقامة المسابقة.

وقد تصل عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى توقيع عقوبات مالية شديدة مع الاستبعاد لعام أو عامين من المسابقات الأوروبية.

وكانت الأندية السابقة قد قررت إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، على أن تكون مكونة من 20 فريقا، قبل أن تجد الفكرة اعتراضات واسعة من الجماهير ومن الاتحاد الأوروبي لتنسحب الأندية ويتبقى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط.