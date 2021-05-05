انتهت في الدوري - الإسماعيلي (3)-(2) الجونة.. مصر للمقاصة (0)-(2) طلائع الجيش

يستضيف الإسماعيلي فريق الجونة بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة بينما الجونة في المركز الحادي عشر بـ 25 نقطة.

أما مصر للمقاصة ففي المركز العاشر برصيد 26 نقطة لكن من 18 مباراة، وطلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

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الإسماعيلي (3) × (2) الجونة

نهاية المباراة

ق71 جووووول محمد صادق يسجل الثالث

ق66 جوووول فخر الدين بن يوسف يعادل النتيجة، إسلام طارق يتصدى للكرة قبل أن يلحقها بن يوسف مجددا في الشباك

ق61 ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة الجزار لأحمد مدبولي

ق57 جووووول نور السيد يتقدم للجونة

ق55 احتساب ركلة جزاء للجونة بعد اللجوء لتقنية الفيديو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21 جوووول عمرو السعداوي يسجل على يمين حارس مرمى الإسماعيلي

ق10 جوووول رأسية فخر الدين بن يوسف تتقدم للإسماعيلي

انطلاق المباراة

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مصر للمقاصة (0) × (2) طلائع الجيش

نهاية المباراة

ق72 إلغاء الهدف

ق71 جوووول المقاصة يقلص الفارق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21 جوووول الثاني للضيوف عن طريق ناصر منسي

ق15 جووووول أحمد سمير يتقدم بهدف أول للضيوف

انطلاق المباراة