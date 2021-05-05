انتهت في الدوري – أسوان (2)-(3) المصري.. سيراميكا كليوباترا (1)-(1) المقاولون.. نهاية المباراتين

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أسوان ضد المصري (3/2)

نهاية المباراة

ق. 90 تبديل أخير للمصري بدخول حجاج عويس بدلا من عمر كمال.

ق. 88 انطلاقة رائعة من أحمد رفعت ويراوغ المدافعين وينفرد ويسدد لكم عمر رضوان يتصدى.

ق. 85 عمر كمال ينفرد رفقة عنتر وعمر يسدد ورضوان يتصدى.

ق. 83 محمد عنتر ينفرد ويراوغ عمر رضوان ويهدر الثالث.

ق. 64 جوووول الثاااالث للمصري. عمر كمال عبد الواحد يمر بشكل رائع ويرسل عرضية يودعها أوستين أموتو المرمى الخالي برأسية.

ق. 60 أوستين أموتو ومحمد عنتر يشاركان بدلا من أحمد جمعة وسعيدو سيمبوريه.

ق. 53 جووول التعادل سريعا. بينية من سلومون منساه، استلمها محمد أسامة وراوغ عمرو موسى وسجل التعادل لأسوان.

ق. 51 جووول ثاني. عرضية من أحمد رفعت، قابلها عمر كمال برأسية تصدى لها عمر رضوان، وتابعها أحمد جمعة في المرمى مسجلا الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 جووول التعادل لأسوان. مخالفة نفذها عمرو الحلواني وقابلها محمد جابر برأسية في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 30 تبديل لـ أسوان بدخول أشرف مجدي بدلا من إيمانويل إيجيبتور.

ق. 15 تغييرة ملعب من أحمد جمعة إلى أحمد رفعت الذي يراوغ ويسدد فوق المرمى بقليل.

ق. 13 عرضية من أحمد رفعت، قابلها سعيدو سيمبوريه بتصويبة تعلو المرمى.

ق. 1 جووول أووول للمصري. بينية من أحمد رفعت إلى عمر كمال الذي يتسلم الكرة وينفرد ويسجل الأول.

بداية المباراة

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سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب (1/1)

نهاية المباراة

ق. 62 جووول التعااادل. عمر فتحي "سافيولا" يسدد بشكل رائع من خارج منطقة الجزاء في الشباك.

ق. 58 شادي حسين ينقذ فريقه من التعادل من على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 20 جوووول أووول. محمد إبراهيم يمر ببراعة ويرسل عرضية يتسلمها شادي حسين. ثم يأتي ميدو جابر ويسدد في المرمى من أمامه مسجلا الأول.

ق. 3 عرضية من ميدو جابر يقابلها أحمد ياسر ريان بلمسة لكن فوق المرمى.

بداية المباراة

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