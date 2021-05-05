مؤتمر أرتيتا: مسؤوليتي هي حماية اللاعبين.. وعلينا تحدي فياريال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن مهمته هي حماية اللاعبين وأن يجعلهم يقدموا أفضل ما لديهم، مؤكدا أن فريقه سيتحدى فياريال للوصول لنهائي الدوري الأوروبي.

ويلعب أرسنال ضد فياريال، غدا الخميس، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكان فياريال قد تغلب في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مسؤوليتي هي حماية اللاعبين وأن أجعلهم في أفضل حالة دائما، فنحن نعلم العديد من الأشياء التي لا يعلمها من خارج عالمنا".

وأضاف "بإمكانهم أن يعلقوا على الأحداث لكن أحيانا لا تكون لديهم كل التفاصيل، وهو أمر غير عادل إلى حد ما بالنسبة للجماهير، فنحن نتخذ قرارات يُحكم عليها أحيانا دون معرفة لكن هذا النقد هو جزء من عملنا".

وواصل "أوباميانج لعب جيدا (ضد نيوكاسل) ويشعر بتحسن، وسجل هدفا مهما بالنسبة لنا. وبإمكانه أن يجعل الأشياء أفضل ونأمل أن نرى ذلك غدا".

وعن مواجهة فياريال، قال: "علينا أن نواجه التحدي ونستغل الفرصة، هذه هي المرة العاشرة التي يخوض فيها النادي نصف نهائي بطولة أوروبية، وعلينا أن نستغلها لنتأهل للنهائي".

واستمر "لنبتعد عن الشائعات ونضع تركيزنا على أرض الملعب لنساعد النادي بأفضل طريقة، وهي أن نفوز بالمباريات".

وواصل "إنها مباراة مهمة للنادي بشكل خاص، ما نرغب به هو أن نفوز بالألقاب، وإذا انتصرنا غدا سنقترب كثيرا من الحصول على بطولة جديدة".

وأكمل "لم نحصل على النتيجة التي كنا نرغب بها في الذهاب لكن مع ما حدث أثناء المباراة فنحن خرجنا منها بنتيجة جيدة بالنظر للظروف واللعب لـ10 لاعبين لمدة 40 دقيقة".

وعن ما إذا كانت المباراة هي الأهم في مسيرته التدريبية، قال: "إنها مباراة هامة ليس فقط لي ولكن للفريق أيضا، سيكون من المهم أن نصل للنهائي".

وحول تخطيط الجماهير للتظاهر قبل المباراة بسبب خلافهم مع ملاك النادي، قال: "يجب أن يكونوا قادرين على التعبير عن أنفسهم، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة معينة حتى يحق لهم ذلك، غرض الجماهير الوحيد هو الدفاع عن النادي لأنهم يريدون الأفضل له دائما".

وحول حديثه مع عائلة كرونكي المالكة للنادي، قال: "نتحدث كثيرا، والتواصل بيننا رائعا".

ويغيب أرسنال عن دوري أبطال أوروبا منذ 5 مواسم، وحول ذلك، قال: "لا نريد هذا، لكن هناك العديد من الأشياء التي حدثت خلال هذه الفترة، فالمستوى في الدوري ارتفع بشكل غير مسبوق ولسنا الفريق الوحيد الذي خرج من هذا المستوى لكننا لن نقبل بذلك ونريد التغيير، ولدينا الفرصة للقيام بذلك".

وعن الدفع بـ جرانيت تشاكا في مركز الظهير الأيسر، قال: "لقد تمكنا من الخروج بشباك نظيفة في بعض المباريات التي شغل بها هذا المركز وهذا ما لم يحدث 13 مباراة، لقد قدم شيئا مختلفا لنا".

وتطرق للحديث عن سيدريك سواريس "لم يكن محظوظا لأنه لعب بشكل رائع في مركز الظهير الأيمن لعدة مباريات ثم جاءت إصابة كيران تيرني ليتحول للعب كظهير أيسر".

واستمر "كان بإمكاننا أن نعطيه بعض الفرص، لكن كالوم (تشامبرز) عاد ولعب بشكل جيد".

وأتم بالحديث عن إصابة دافيد لويز "شعر بتحسن يوم أمس، وسنرى ما سيحدث، هو يريد اللعب دائما".