انتهت ليلة الأبطال – تشيلسي (2) - (0) ريال مدريد.. البلوز إلى نهائي أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وريال مدريد التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بهدفين دون رد وتأهله إلى نهائي أبطال أوروبا.

ق90+2: مشاركة أوليفييه جيرو بدلا من هافيرتز.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق89: مشاركة ماريانو دياز بدلا من هازارد.

ق88: تبديلان لتشيلسي بمشاركة زياش وريس جيمس بدلا من أزبليكيويتا وماونت.

ق85: جوووووووووووووول ثاااان لتشيلسي عن طريق ماسون ماونت بعد عرضية من بوليسيتش بعدما تلاعب بكورتوا.

ق76: تبديل لريال مدريد بمشاركة رودريجو بدلا من كاسيميرو.

ق67: تبديل أول لتشيلسي بمشاركة بوليسيتش بدلا من فيرنر.

ق66: يا ربااااااه كورتوا يتألق مجددا ويحرم تشيلسي من هدف ثاني محقق إثر هجمة مرتدة سريعة جدا وأبعد تسديدة كانتي.

ق65: تسددة قوية من هازارد تصدى لها ميندي وحولها لركلة ركنية.

ق62: تبديلان لريال مدريد بمشاركة فيدريكو فالفيردي وماركو أسينسيو بدلا من فيرلاند ميندي وفينيسيوس جونيور.

ق60: يا ربااااه انفراد تام لتشيلسي لكن هافيرتز سدد الكرة بطريقة سيئة وتصدى له كورتوا.

ق53: بينية رائعة بالكعب من فيرنر لكن ماسون ماونت سدد بغرابة خارج الملعب.

ق52: رأسية خطيرة من تياجو سيلفا مرت أعلى مرمى ريال مدريد بقليل.

ق48: يا ربااااه العارضة تحرم تشيلسي من فرصة هدف ثاني من رأسية قوية من هافيرتز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق35: يا ربااااه رأسية جميلة من بنزيمة تألق ميندي وحولها لركلة ركنية.

ق28: جوووووووول أول لتشيلسي برأسية من فيرنر بعدما تابع كرة مرتدة من العارضة إثر تسديدة ساقطة من هافيرتز وسددها برأسه بسهولة في الشباك.

ق26: تسديدة قوية من بنزيمة حولها ميندي لركلة ركنية بتألق كبير.

ق18: جووول؟ لا هدف غير محتسب لتشيلسي بداعي التسلل على فيرنر.

ق17: تسديدة من مودريتش تصدى لها ميندي.

ق12: تسديدة من روديجير تصدى لها كورتوا تلاها تسديدة أخرى من ماونت حولها كورتوا لركلة ركنية.

ق11: تسديدة من كروس تصدى لها ميندي بثبات.

انطلاق المباراة.