اعتذار وتوضيح

قراء FilGoal.com الأعزاء..

من منطلق حرص فريق عمل FilGoal.com على التواصل مع زواره المحترمين واتباعا لسياستنا التحريرية التي ننتهجها منذ أكثر من ٢٠ عاما هي عمر موقعكم، ولأننا نمتلك شجاعة الاعتراف بالخطأ إذا ما حدث من جانبنا ما يحيد عن هذه القواعد التي قام عليها الموقع واكتسب مكانته وشعبيته بين متابعيه بناء عليها.

وفي هذا الصدد يعتذر فريق عمل FilGoal.com عن الخطأ الذي وقع في نقل التصريحات الخاصة بكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي يوم الاثنين بتاريخ 3 مايو الماضي.

FilGoal.com يؤكد على أن الخطأ المهني الذي حدث في الخبر يتعارض مع سياسته التحريرية التي تمارس منذ عام 2001، والخطأ هو عدم نقل التصريحات كما قيلت نصا من صاحبها.

الموقع متمثلا في رئيس تحريره حرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة الأمر، بداية بتصحيح التصريح بعد التحقق من الخطأ غير المقصود بأي شكل، ثم بنشر التصريحات الصحيحة في المساحة نفسها، إيمانا بضرورة الاعتراف بالخطأ من جانبنا وتوضيحه.

كما أبرز الموقع عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي بثته قناة النادي الأهلي ينقل تصريحات مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وذلك فور نشره فجر الثلاثاء.

واليوم الأربعاء توجه الموقع يمثله رئيس تحريره إلى مقر النادي الأهلي، وحرص على الاعتذار لعبد الحفيظ قبيل سفر الفريق إلى الإسكندرية.

FilGoal.com كما كان دائما يفخر بالإشادة التي تصله مع رحلته الطويلة، يود أن يؤكد للقراء الذين أعربوا عن استيائهم من واقعة الخطأ المهني المتمثل في عدم الدقة في نقل تصريحات مذاعة تليفزيونيا، أنه تابع ووثق ردود الفعل كافة ويضعها في عين الاعتبار للتعلم منها مستقبلا كما هي العادة في التعامل مع ردود الأفعال حول أي قصة ينشرها FilGoal.com.

وبناء عليه يود توضيح عدد من النقاط تم إثارتها في الفترة الماضية:

-لماذا يعتذر FilGoal.com؟

يعتذر حين يكون الخطأ مهنيا جليا، ليس خطأ تقديريا. مع التأكيد على أن اسلوب العمل في الموقع يعتمد على تطوير مفاهيم السياسة التحريرية بما يتناسب مع المهنية واحتياجات الزوار الكرام.

-لماذا تأخر تصحيح التصريحات الخاطئة؟

الموقع تدارك الخطأ فور نشر قناة الأهلي الرسمية على يوتيوب فيديو للقاء، وقد حدث ذلك فجر الثلاثاء، وفور حدوث ذلك تم تدارك الموقف، وتم تصحيح التصريح على فيسبوك، ثم نشر التصريح الصحيح وتوضيح ذلك عبر تويتر.

-لماذا لم تحذف التغريدة الخاصة بالتصريح الخاطئ؟

حتى لا يتم تفسير حذف التغريدة بأن FilGoal.com يخفي الخطأ، بل عمد الموقع على تصحيحه وإبراز أن التصريح الأول لا يمثل "نص" ما قاله كابتن سيد عبد الحفيظ.

-لماذا تأخر الاعتذار 48 ساعة؟

نظرا للعمل المؤسسي للموقع، احتاجت إدارة FilGoal.com فترة للتحقيق في الأمر، مع الاهتمام بضرورة الاعتذار لصاحب التصريح نفسه، وتأخر ذلك حتى يوم الأربعاء مع مدير الكرة في النادي.

كذلك عمل FilGoal.com على أن يكون بيانه شاملا لإعلان عن طريقة للتواصل بين القراء والموقع، من خلالها يسهل عملية توضيح بعض النقاط التي يرغب الموقع في توضيحها، أو يرغب القارئ في الاستفسار عنها.

وهذا الأمر ينقلنا إلى الإعلان الرسمي عن حساب للموقع عبر تويتر، وهو AskFilGoal.

-هل يتم الاعتذار عن كل خطأ في الفترة المقبلة؟

نأمل ألا تحدث أخطاء في الفترة المقبلة. إن كان الخطأ كبيرا بالتأكيد الاعتذار لا ينتقص من صاحبه. وقد حدث ذلك من قبل في رحلة FilGoal.com الطويلة.

الأخطاء حين تحدث يتم تقييمها، ما بين خطأ تقديري يحتاج للتوضيح، أو خطأ من وجهة نظر وليس خطأ مهنيا واضحا، أيضا هذا الأمر يحتاج للتوضيح.

وهذا ما يمثل تحديا كبيرا لـFilGoal.com علينا الترتيب له.

ولهذا عمل FilGoal.com خلال الـ48 ساعة الماضية على تحسين عملية التواصل مع القارئ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال خطة تشمل تدشينا رسميا وتفعيلا أكبر لدور حساب جديد يتبع FilGoal.com على تويتر يحمل اسم AskFilGoal للتواصل مع القراء لتوضيح الأسئلة الخاصة بالجماهير والقراء خلال الفترة الماضية.

كذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق تخصيص مساحة للحوار لايف عبر منصات التواصل الاجتماعي يتحدث معكم فيها جميع الصحفيين العاملين في الموقع من وقت لآخر حول سياسة الموقع التحريرية والاستماع إلى آراء وملاحظات القراء والمتابعين، وذلك لتوفير وسيلة أكثر شفافية وتفاعلية بيننا نتحدث فيها عن كل ما يهم متابعينا الأعزاء.

الموقع حريص دائما على التفاعل مع القراء، حريص على زيادة مساحة الشفافية، توضيح الأمور التقديرية جزء مهم من عمل حساب AskFilGoal. تصحيح الأخطاء إن حدثت، والكل يخطئ، وتدقيق المعلومات والأخبار.

-الاعتذار جاء بسبب الهجوم الكبير؟

ليس هذا هو الاعتذار الأول للموقع عبر تاريخه. يعتذر FilGoal.com حين يخطئ.

والانتقادات أو الهجوم في أحيان كثيرة ينقل صوت الجمهور، والاستماع إليها مهم، وتفنيده والتصرف حياله بما يحافظ على التواصل والاحترام مع القراء والمتابعين.

FilGoal.com أحد أقدم المواقع الالكترونية الرياضية في مصر والوطن العربي، صنع جماهيريته وبات محط أنظار عدد عظيم من الزوار والمتابعين بفضل عمل شاق.

والمعادلة واضحة في أي عمل: العمل الجيد يجلب الإشادة، والعكس صحيح. يفهم FilGoal.com وفريق تحريره ذلك ويعرف متى وكيف يستمع لصوت جماهيره في الإشادة والانتقاد.

-الخطأ تسبب في تحويل مدير الكرة إلى التحقيق؟

وهذا السؤال تم توجيهه لنا كثيرا. لكن في الحقيقة لا رد له عند FilGoal.com. الرد لدى اتحاد الكرة. التصريحات ليست حصرية للموقع، بل تصريحات لقناة تلفزيونية لها حساباتها الالكترونية التي سجلت الفيديو وبثته عبر كل وسائل التواصل.

-الخطأ يبدو متعمدا؟

على مدار تاريخ عمل الموقع لم يحدث أن ارتكب صحفي من FilGoal.com يتبع مؤسسة كبيرة خطأ متعمدا لأن مصلحة الموقع وتوجهاته هي خدمة القارئ بمختلف ألوان انتماءاته. القارئ هو من يهمها. والجميع يخطئ، هناك أخطاء تقديرية، وأخطاء يمكن معالجتها دون الحاجة للإعلان عن ذلك، وهناك أخطاء كبيرة تستوجب الاعتذار.

والأهم أنه بالتأكيد لا يمكن تحريف تصريحات قيلت في التلفاز إلا عن طريق الخطأ، يمكن بسهولة العودة إلى الفيديو والتأكد منها. الخطأ خطأ بشري وارد كما يخطأ الجميع. لكنه بكل تأكيد ليس خطأ متعمدا.