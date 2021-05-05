تشكيل ليلة الأبطال – عودة راموس وهازارد أساسي.. وثلاثي هجومي في تشيلسي

عاد سيرجيو راموس للمشاركة مع ريال مدريد بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة وذلك استعدادا للقاء تشيلسي.

ويحل ريال مدريد ضيفا على تشيلسي اليوم الأربعاء لملاقاته في ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي أول مباراة يشارك فيها راموس مع ريال مدريد منذ لقاء أتالانتا في شهر مارس الماضي في إياب دور الـ16 من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: ثيبو كورتوا

في الدفاع: فيرلاند ميندي- سيرجيو راموس- إيدير ميليتاو- ناتشو هيرنانديز

في الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كاسيميرو

في الهجوم: إدين هازارد- كريم بنزيمة- فينيسيوس جونيور

أما تشكيل تشيلسي فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: أندرياس كريستنسين- تياجو سيلفا- أنطونيو روديجير

في الوسط: بن تشيلويل- نجولو كانتي- جورجينيو- سيزار أزبليكويتا

في الهجوم: كاي هافيرتز- تيمو فيرنر- ماسون ماونت