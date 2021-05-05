عبد الواحد السيد: كان من الصعب أن يلعب الحضري أساسيا أثناء وجودي في الزمالك.. وهذا سبب الـ 6-1

قال عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك التاريخي وقائده السابق، إنه كان من الصعب أن يلعب عصام الحضري أساسي، في ظل وجوده بالفريق.

وتحدث السيد عبر أون تايم سبورتس: "كان من الصعب أن يلعب عصام الحضري في الزمالك في ظل وجودي، في ذلك الوقت قرر محمد عبد المنصف الرحيل، وحسام حسن أخبرني حينها أنني أنا والحضري سنلعب، هنا قلت إنني من سألعب. اللعب في الزمالك يحتاج أمور خاصة، هل كان سيحتمل الحضري اللعب دون الحصول على مستحقاته؟ رحلت عن النادي وأنا مستحق لي أموال عن 3 سنوات ونصف".

وأردف " حصلت على 2 مليون جنيه فقط من مستحقاتي رغم أن الحكم لصالحي كان بـ 7 مليون جنيه. تنازلت عن 5 مليون جنيه للنادي".

وأكمل "كفاية بطولات مش عارف أجيب لكم فلوس منين، هي جملة قالها لنا كمال درويش رئيس النادي آنذاك في 2005".

وشدد "لم يحدث أن حاربت حارس معي في الفريق خارج الملعب، الحرب كانت داخل الملعب في المران فقط. في وقت وجودي مع أحمد الشناوي، طالبت جورفان فييرا بإشراكه ولكن فييرا أخبرني برفضه لأنه يثق في نفسي ويريد وجودي في الملعب".

وكشف "حزنت جدا من طريقة خروجي من الزمالك. طلبت من النادي أن أجلس سنة أخرى دون مقابل ولكن إدارة النادي رفضت".

وأكمل "أعترف بأنني اعتديت على عمرو الصفتي بعد هدف فلافيو الشهير، واعتذرت له بعدها. المشكلة أننا تدربنا عليها لمدة أسبوع وأخطأ فيها. اعتذرت له بعد الواقعة".

وكشف عبد الواحد سبب خسارة الفريق الشهيرة 6-1 ضد الأهلي عام 2002: "قبل مباراة الـ 6-1، أخبرني مدرب الحراس طارق عبد العليم أن عبد المنصف هو من سيلعب، ورفضت القرار تماما وخرجت خارج المعسكر بسبب رفضي الجلوس بديلا. أوتوفيستر عامل المباراة كأنها مباراة عادية بـ 3 نقاط، واللاعبون لم يأخذوا المباراة بالاهتمام المطلوب لأنهم كانوا في حالة جيدة".

وأتم "هتاف "كفاية يا حازم" أحزنني بشدة. قرار اعتزاله كان بسبب هذا الأمر. أفكر في الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، وحلمي في المستقبل رئاسة النادي".