الأهلي يوجه رسالة تحفيزية إلى كريم نيدفيد

وجه الأهلي رسالة تحفيزية إلى نجمه كريم وليد "نيدفيد" يحثه فيها أثناء فترة التأهيل.

كريم نيدفيد النادي : الأهلي الأهلي

ووجه مجموعة من جمهور الأهلي رسائل تحفيز إلى نيدفيد.

وقال نيدفيد: "أنا سعيد لما سمعته وأشكر من يساندي وينتظر عودتي وأعمل ما بوسعي لأعود أفضل من ما قبل الإصابة".

وأضاف "أعّد تقديم كل ما لدي أثناء الإصابة لأعود، ولا أترك شيئا للظروف وسأعود أقوى في أقرب وقت".

video:1

وكان نيدفيد قد عاد للتدريبات الجماعية للفريق لأول مرة الشهر الماضي منذ ما يقارب عامين.

إذ كانت آخر مرة شارك فيها "نيدفيد" بمران الأهلي كانت قبل سنتين و13 يوما في 10 أبريل 2019.

وشارك نيدفيد في جزء من المران الجماعي اليوم، وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكان نيدفيد قد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة وخضوعه لجراحة في الركبة، واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبدأ اليوم المشاركة في جزء من التدريبات.