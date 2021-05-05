قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 16:52

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

بدر بانون - محمود متولي - حمدي فتحي - الأهلي

عاد رباعي من لاعبي الأهلي الغائبين بسبب الإصابة، إلى اختيارات بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر، قبل مواجهة الاتحاد السكندري ضمن الجولة 20 من الدوري المصري.

وبعد غياب طويل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، عاد محمود متولي لقائمة الأهلي التي ضمت 24 لاعبا، لأول مرة منذ 20 أغسطس الماضي.

وكذلك، استعاد الأهلي كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وأيمن أشرف، وبدر بانون، الذين غابوا عن بعض المباريات الماضية بسبب إصابات عضلية.

أخبار متعلقة
الأهلي: الخطيب يدعو مجلس الإدارة لاجتماع "لمناقشة الموضوعات التي طرأت على الساحة الرياضية" مصطفى فهمي: لن أترشح في انتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة المقبلة إبراهيم حسن لـ في الجول: مواجهة الأهلي ازدادت صعوبة بعد النتائج الأخيرة.. نثق في التحكيم

ويغيب والتر بواليا عن الفريق للإيقاف.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – محمود وحيد – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – ناصر ماهر – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم "كهربا"

الهجوم: مروان محسن – محمد شريف – صلاح محسن

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 19 مباراة بينما الأهلي في المركز الثاني بـ37 نقطة بمباراتين أقل من الزمالك المتصدر بـ 41 نقطة.

الأهلي الاتحاد السكندري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوفون لـ بي إن سبورتس: أغادر يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري 7 دقيقة | الدوري الإيطالي
عبد الواحد السيد: كان من الصعب أن يلعب الحضري أساسيا أثناء وجودي في الزمالك.. وهذا سبب الـ 6-1 ساعة | الدوري المصري
منافس الأهلي - صنداونز يبتعد في صدارة الدوري.. وإصابة زواني وميكوليس ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يوجه رسالة تحفيزية إلى كريم نيدفيد 2 ساعة | الدوري المصري
لو باريزيان: محمد صلاح هو "حلم" باريس سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كوبا ليبرتادوريس – جابيجول يعادل الأسطورة زيكو.. وثأر بالميراس وسقوط بوكا جونيورز 2 ساعة | أمريكا
قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب روما: إسقاط يونايتد برباعية نظيفة صعب ولكن 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي
قد ينال إعجابك