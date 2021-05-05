قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد

عاد رباعي من لاعبي الأهلي الغائبين بسبب الإصابة، إلى اختيارات بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر، قبل مواجهة الاتحاد السكندري ضمن الجولة 20 من الدوري المصري.

وبعد غياب طويل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، عاد محمود متولي لقائمة الأهلي التي ضمت 24 لاعبا، لأول مرة منذ 20 أغسطس الماضي.

وكذلك، استعاد الأهلي كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وأيمن أشرف، وبدر بانون، الذين غابوا عن بعض المباريات الماضية بسبب إصابات عضلية.

ويغيب والتر بواليا عن الفريق للإيقاف.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – محمود وحيد – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – ناصر ماهر – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم "كهربا"

الهجوم: مروان محسن – محمد شريف – صلاح محسن

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 19 مباراة بينما الأهلي في المركز الثاني بـ37 نقطة بمباراتين أقل من الزمالك المتصدر بـ 41 نقطة.