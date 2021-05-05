مؤتمر مدرب روما: إسقاط يونايتد برباعية نظيفة صعب ولكن

لم يفقد باولو فونسيكا المدير الفني لروما الأمل في عودة فريقه أمام مانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي رغم الخسارة في الذهاب 2-6.

ويحل يونايتد ضيفا على روما في إياب نصف نهائي المسابقة يوم الخميس.

وقال فونسيكا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يجب الاعتراف أنه لن يكون من السهل التغلب على فريق مثل مانشستر يونايتد بأربعة أهداف".

واستدرك المدرب المدرب البرتغالي "لكننا جميعا شاهدنا أشياءً مذهلة تحدث في كرة القدم من قبل".

وأضاف "نريد مواصلة القتال حتى النهاية، نريد أن نحاول الفوز بالمباراة أولاً وقبل كل شيء".

وأكمل المدرب الذي سيرحل عن روما بنهاية الموسم "قد نلعب بثنائي هجومي أمام يونايتد من أجل محاولة العودة في النتيجة".

وعلق على رحيله قائلا "بالنسبة لي، الاحتراف شيء أفتخر به. سأبذل قصارى جهدي من أجل روما حتى أخر يوم أكون فيه هنا".

وأتم "ما زلت متحمسًا، تمامًا كما كنت في أول يوم لي هنا، وسأواصل التركيز على عملي".

يوم الخميس الماضي في مباراة الذهاب، تقدم روما في النتيجة على مانشستر يونايتد لكنه لم يكن يدري أن ذلك سيكون بداية النهاية بالنسبة له في اللقاء ليخسر بنتيجة تاريخية.

فقد افتتح برونو فيرنانديز أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة، ثم أدرك لورينزو بيلليجريني التعادل لروما التعادل في النتيجة 15، قبل أن يسجل إدين دجيكو الهدف الثاني لروما في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني أدرك إدينسون كافاني التعادل ليونايتد في الدقيقة 48، قبل أن يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 64.

وأضاف برونو فيرنانديز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 75 سجل بول بوجبا الهدف الخامس ليونايتد، وأتم ماسون جرينوود سداسية يونايتد بهدف في الدقيقة 86.