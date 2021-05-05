الأهلي: الخطيب يدعو مجلس الإدارة لاجتماع "لمناقشة الموضوعات التي طرأت على الساحة الرياضية"

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 16:35

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمود الخطيب

أعلن النادي الأهلي عن دعوة محمود الخطيب، رئيس النادي، مجلس الإدارة، لاجتماع في ظهر يوم الجمعة المقبل.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن الاجتماع يستهدف "مناقشة العديد من الموضوعات التي طرأت على الساحة الرياضية مؤخرا".

وفي وقت سابق، طالب النادي الأهلي اتحاد الكرة إسناد ما تبقى من مبارياته في الدوري المصري هذا الموسم لحكام أجانب. (طالع التفاصيل)

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ولكن، هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل اتحاد الكرة ورئيسه أحمد مجاهد.(طالع التفاصيل)

وخسر الأهلي من غزل المحلة 1-0، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري، بـ 37 نقطة من 17 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولعب الأبيض مباراتين أكثر.

محمود الخطيب الأهلي في الدوري
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