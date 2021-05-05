لاعبو إنتر يحتفلون بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي الـ 19

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 16:19

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبو إنتر بالفوز بلقب الدوري الإيطالي

أقام نادي إنتر ميلان احتفالا مصغرا قبل بداية تدريبات الفريق بعد حصد لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

وعاد لاعبو النيراتزوري للتدريبات لأول مرة مطلع الأسبوع الحالي بعدما توجوا بلقب الدوري يوم الأحد الماضي عقب تعادل أتالانتا مع ساسولو.

وشهدت الاحتفالات حضور ستيفان زيهانج رئيس النادي والتقاط الصور الرسمية للاحتفالات بلقب الإسكوديتو الذي يحمل رقم 19 في تاريخ النادي.

أخبار متعلقة
بونوتشي: حقبة يوفنتوس انتهت.. وإنتر استحق الدوري نهاية السنين العجاف.. إنتر بطلا للدوري الإيطالي بعد تعثر أتالانتا مورينيو: لن أفكر مرتين إذا عُرض علي تدريب منافس لـ إنتر انتهت في إيطاليا - ساسولو (1)-(1) أتالانتا.. إنتر يتوج بالدوري

ويمتلك إنتر 4 مباريات في الدوري الإيطالي ليخوضها أمام سامبدوريا وروما ويوفنتوس وأودينيزي.

ويتصدر الأفاعي الترتيب برصيد 82 نقطة بفارق 13 نقطة عن أتالانتا ويوفنتوس وميلان أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب برصيد 69 نقطة.

إنتر الدوري الإيطالي في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا: مسؤوليتي هي حماية اللاعبين.. وعلينا تحدي فياريال 4 دقيقة | أوروبا
مباشر ليلة الأبطال – تشيلسي يتحدى ريال مدريد 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كيف قدم سيتي عرضا رائعا في الإياب ضد سان جيرمان 35 دقيقة | تحليل في الجول
اعتذار وتوضيح ساعة | مصر
تشكيل ليلة الأبطال – عودة راموس وهازارد أساسي.. وثلاثي هجومي في تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تحديد موعد جديد لقمة مانشستر يونايتد وليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
بوفون لـ بي إن سبورتس: أغادر يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري ساعة | الدوري الإيطالي
عبد الواحد السيد: كان من الصعب أن يلعب الحضري أساسيا أثناء وجودي في الزمالك.. وهذا سبب الـ 6-1 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي
قد ينال إعجابك