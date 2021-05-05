هل احتاج مورينيو الذئاب أكثر مما أراد روما الاستثنائي؟ الأربعاء، 05 مايو 2021 - 16:10 كتب : FilGoal مورينيو روما جوزيه مورينيو نرشح لكم أخر الأخبار منافس الأهلي - صنداونز يبتعد في صدارة الدوري.. وإصابة زواني وميكوليس 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا الأهلي يوجه رسالة تحفيزية إلى كريم نيدفيد 44 دقيقة | الدوري المصري لو باريزيان: محمد صلاح هو "حلم" باريس سان جيرمان 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي كوبا ليبرتادوريس – جابيجول يعادل الأسطورة زيكو.. وثأر بالميراس وسقوط بوكا جونيورز ساعة | أمريكا قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد ساعة | الدوري المصري مؤتمر مدرب روما: إسقاط يونايتد برباعية نظيفة صعب ولكن ساعة | أوروبا الأهلي: الخطيب يدعو مجلس الإدارة لاجتماع "لمناقشة الموضوعات التي طرأت على الساحة الرياضية" ساعة | الدوري المصري احتفالات لاعبو إنتر بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي الـ 19 ساعة | الدوري الإيطالي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد منافس الأهلي - صنداونز يبتعد في صدارة الدوري.. وإصابة زواني وميكوليس الأهلي يوجه رسالة تحفيزية إلى كريم نيدفيد لو باريزيان: محمد صلاح هو "حلم" باريس سان جيرمان الأهلي: الخطيب يدعو مجلس الإدارة لاجتماع "لمناقشة الموضوعات التي طرأت على الساحة الرياضية" الأكثر مشاهدة 1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الإنتاج الحربي 3 البنك الأهلي انتهت دوري أبطال أوروبا 2 مانشستر سيتي 0 باريس سان جيرمان انتهت كأس سويسرا 1 أراو 2 لوزيرن انتهت الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس 0 أولمبي الشلف 1 نجم مقرة انتهت الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس 1 أهلي برج بوعريريج 1 شبيبة القبائل انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي - الجونة لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - أسـوان - المصري لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - مصر للمقاصة - طلائع الجيش لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - المقاولون العرب لم تبدأ 21:30 دوري أبطال أوروبا - تشيلسي - ريال مدريد لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - الأهلي لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - الزمالك - سموحة لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - وادي دجلة - بيراميدز لم تبدأ 21:30 الدوري المصري - غزل المحلة - إنبـي لم تبدأ 21:30 الدوري الأوروبي - روما - مانشستر يونايتد لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك