مؤتمر سولشاير: تاريخ روما في قلب النتائج يقلقنا

طالب أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بعدم التراخي أمام روما في إياب نصف نهائي الدوري الاوروبي بسبب الفوز في الذهاب 6-2.

ويحل يونايتد ضيفا على روما في إياب نصف نهائي المسابقة يوم الخميس.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كفريق علينا أن نتطور ونتحسن، لذلك سنلعب للفوز بالمباراة".

وأضاف "ربما يكون هناك تغيير أو تغييران على التشكيل، ولكن الأمر لم يحسم بعد".

وحذر المدرب النرويجي لاعبيه قائلا "فريق روما له تاريخ في العودة بالنتيجة من قبل، ولكننا نريد الوصول للنهائي".

وتابع "فريقنا يمتلك لاعبين يستطيعون لعب 50 مباراة في الموسم وعلى أعلى مستوى".

وواصل "مستعدون دائما لخوض أي مباراة بعادات التغذية السليمة والتدريب الجيد والاستشفاء الجيد".

وأشاد سولشاير بلاعبه الشاب ماسون جرينوود قائلا "إنه لاعب ذكي للغاية ولديه القدرة على بناء اللعب بشكل مثالي، وهو حاليا يخلق المزيد من الفرص والتمريرات الحاسمة".

وأتم مهاجم الشياطين الحمر السابق "عليه أن يستمر فيما يفعله بما أنه مازال في الـ19 من عمره فقط، ولكنني سعيد به للغاية".

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يوم الخميس الماضي في مباراة الذهاب، تقدم روما في النتيجة على مانشستر يونايتد لكنه لم يكن يدري أن ذلك سيكون بداية النهاية بالنسبة له في اللقاء ليخسر بنتيجة تاريخية.

فقد افتتح برونو فيرنانديز أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة، ثم أدرك لورينزو بيلليجريني التعادل لروما التعادل في النتيجة 15، قبل أن يسجل إدين دجيكو الهدف الثاني لروما في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني أدرك إدينسون كافاني التعادل ليونايتد في الدقيقة 48، قبل أن يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 64.

وأضاف برونو فيرنانديز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 75 سجل بول بوجبا الهدف الخامس ليونايتد، وأتم ماسون جرينوود سداسية يونايتد بهدف في الدقيقة 86.