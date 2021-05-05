برشلونة يتقدم باستئناف ثان ضد إيقاف كومان

أعلن برشلونة عن تقدمه باستئناف ثان ضد إيقاف رونالد كومان المدير الفني للفريق، تلك المرة أمام المحكمة الرياضية، بعد أن رفضت لجنة الاستئناف الخاصة بالدوري الاستئناف الأول.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن برشلونة سيطلب إيقاف تنفيذ العقوبة بشكل مؤقت لحين النظر في الاستئناف، بشكل يسمح للهولندي بحضور مباراة الفريق المصيرية أمام أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل في كامب نو.

وكانت لجنة المسابقات في الليجا قد أوقفت كومان مباراتين بعد طرده أمام جرانادا، في المباراة التي خسرها الفريق بشكل مفاجئ 2-1.

وصرح كومان بعد اللقاء "لا أفهم سبب طردي، وفقا لـ كارليس نافال (إداري برشلونة) فقد طُردت لأني قللت من احترام الحكم الرابع، لكني لم أقل شيئا سيئا للحكم الرابع".

وأكد: "لم أسبه ولم أقل له أي شيء، إخراج البطاقة الحمراء في وجهي كان شيئا فظيعا، ولكن لو أراد أن يكون بطل الأمسية، فشكرا له".

وتابع: "لا أعرف ما سيكتبونه في تقرير المباراة، لكن لو دوّنوا أمورا لم أتفوه بها، فسيتوجب علي أن أفعل شيئا".

وأتم: "كان هناك بعض اللقطات في المباراة، والحكم الرابع رد علي بطريقة تفتقد للاحترام. لا أفهم ما حدث".

ويتصدر أتليتكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد وبرشلونة.

ثم يأتي إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.