وفاة مدحت فقوسة نجم المصري ومدرب المنتخب العسكري السابق

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 14:12

كتب : FilGoal

مدحت فقوسة

توفي اليوم الأربعاء، مدحت فقوسة، نجم المصري والطيران والأهلي السابق ومدرب منتخب مصر العسكري السابق.

وجاءت وفاة فقوسة بعدما صراع طويل مع المرض.

ونعى نادي المصري البورسعيدي وفاة نجمه عبر الحساب الرسمي للنادي.

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Posted by Al-Masry SC on Wednesday, May 5, 2021

وسبق أن درب فقوسة المصري والمريخ البورسعيدي وكذلك الرائد السعودي.

وقاد منتخب مصر العسكري للفوز بلقب كأس العالم العسكرية 1993 بالمغرب وكُرم بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى.

وتنعي أسرة عمل FilGoal.com مدحت فقوسة الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان.

مدحت فقوسة المصري
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