وفاة مدحت فقوسة نجم المصري ومدرب المنتخب العسكري السابق

توفي اليوم الأربعاء، مدحت فقوسة، نجم المصري والطيران والأهلي السابق ومدرب منتخب مصر العسكري السابق.

وجاءت وفاة فقوسة بعدما صراع طويل مع المرض.

ونعى نادي المصري البورسعيدي وفاة نجمه عبر الحساب الرسمي للنادي.

مجلس إدارة النادي #المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة رمزه التاريخي الكابتن مدحت فقوسة - ... Posted by Al-Masry SC on Wednesday, May 5, 2021

وسبق أن درب فقوسة المصري والمريخ البورسعيدي وكذلك الرائد السعودي.

وقاد منتخب مصر العسكري للفوز بلقب كأس العالم العسكرية 1993 بالمغرب وكُرم بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى.

وتنعي أسرة عمل FilGoal.com مدحت فقوسة الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان.