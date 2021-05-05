بوكيتينو: علينا القتال على دوري الأبطال مرة أخرى الموسم المقبل

يؤمن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان بأن التعافي من توديع دوري أبطال أوروبا يعد أمرا صعبا، لكنه شدد على استهداف الفريق للتتويج باللقب الموسم المقبل.

وكرر مانشستر سيتي فوزه على منافسه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي في ملعب الاتحاد، بعد الانتصار في باريس ذهابا 2-1، ليتأهل السماوي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وقال بوكيتينو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الصعب الآن ألا تشعر بالاحباط، لكن علينا أن نكون إيجابيين وأقوياء ذهنيا، فنحن ننافس على الدوري الفرنسي".

وأضاف "في مثل هذه الأوقات من الصعب مواساة أنفسنا. من الصعب مواساة شخص ما. من الطبيعي أن يشعر اللاعبون بالحزن، إنه أمر طبيعي عند الخروج من نصف النهائي".

واستدرك "يجب أن تشعر أنه يجب عليك المضي قدمًا واستخدام هذه التجربة لتكون أفضل كل يوم، والعودة أقوى الموسم المقبل".

وأكمل "أعتقد أن الحالة المزاجية كانت جيدة خلال الأشهر الأربعة الماضية من العمل معًا. هذا مهم للمستقبل وسنرى ما سيحدث".

وأتم "هدفنا دائمًا هو التنافس على هذا المستوى. الهدف بالطبع هو الفوز بدوري الأبطال ونعلم أن الأمر ليس سهلاً، لكن علينا بالتأكيد القتال مرة أخرى الموسم المقبل".

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وسجل رياض محرز ثنائية سيتي في الدقائق 11 و63 بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء الأول بيمناه والثاني بيسراه.

وشهدت المباراة طرد مباشر لآنخيل دي ماريا بعدما ضرب فيرناندينيو بدون كرة في الدقيقة 69.

وكان الإنجاز الأبرز في تاريخ مانشستر سيتي صاحب الـ141 عاما هو التأهل لنصف النهائي في موسم 2015-2016 قبل الهزيمة من ريال مدريد.

وأصبح ذلك الظهور هو الأول لمدرب سيتي بيب جوارديولا في نهائي أعرق البطولات الأوروبية منذ عام 2011 بعدما قاد برشلونة للظفر بلقبين عامي 2009 و2011.

كما أن رياض محرز أصبح أول لاعب عربي يسجل هدفا على الأقل في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ بداية المسابقة في تاريخها عام 1955.

وينتظر سيتي بذلك ملاقاة الفائز من نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد وتشيلسي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في تركيا في الـ29 من شهر مايو الجاري.