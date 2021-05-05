مدافع سيتي: الحلم أصبح حقيقة.. فوز الذهاب جنبنا سيناريوهات سيئة

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

يشعر كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي بأن الفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا كان له عامل السحر في تأهل فريقه لنهائي المسابقة.

كرر سيتي فوزه على منافسه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي في ملعب الاتحاد، بعد الانتصار في باريس ذهابا 2-1، ليتأهل السماوي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وقال ووكر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان هذا ما كنت أحلم به عندما حققنا الفوز هناك في مباراة الذهاب، الحلم أصبح حقيقة".

أخبار متعلقة
أس: شيفشينكو قد يخلف بيولي في ميلان بوكيتينو بعد وداع الأبطال: الحظ لم يحالفنا.. فخور بفريقي جوارديولا: هذا سبب اعتمادي على عدد كبير من اللاعبين في وسط الملعب ضد سان جيرمان هيريرا وباريديس يتهمان حكم لقاء سيتي بسب لاعبي باريس

وأضاف "لقد وصل سيتي أخيرا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لا ندين بذلك فقط لهؤلاء المشجعين الرائعين، ولكننا مدينون أيضا للمالكين وللمدرب".

وواصل "في الدوري الإنجليزي نلعب 38 مباراة صعبة، والتتويج به إنجاز حقيقي، ولكن دوري الأبطال بطولة خاصة".

وأكمل المدافع الإنجليزي "مباراة الذهاب ساعدتنا كثيرا وجنبتنا سيناريوهات سيئة".

وأردف "في أكثر من مرة كنا نودع دوري الأبطال بسبب مباراة الذهاب".

وأتم "لكن بالذهاب إلى باريس وتحقيق النصر، ثم الفوز بهدفين في ملعبنا والحفاظ على الشباك نظيفة، فأنا سعيد جدا بذلك، لأنه جاء بفضل الفريق كاملا".

وسجل رياض محرز ثنائية سيتي في الدقائق 11 و63 بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء الأول بيمناه والثاني بيسراه.

وشهدت المباراة طرد مباشر لآنخيل دي ماريا بعدما ضرب فيرناندينيو بدون كرة في الدقيقة 69.

وكان الإنجاز الأبرز في تاريخ مانشستر سيتي صاحب الـ141 عاما هو التأهل لنصف النهائي في موسم 2015-2016 قبل الهزيمة من ريال مدريد.

وأصبح ذلك الظهور هو الأول لمدرب سيتي بيب جوارديولا في نهائي أعرق البطولات الأوروبية منذ عام 2011 بعدما قاد برشلونة للظفر بلقبين عامي 2009 و2011.

كما أن رياض محرز أصبح أول لاعب عربي يسجل هدفا على الأقل في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ بداية المسابقة في تاريخها عام 1955.

وينتظر سيتي بذلك ملاقاة الفائز من نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد وتشيلسي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في تركيا في الـ29 من شهر مايو الجاري.

مانشستر سيتي باريس سان جيرمان كايل ووكر
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصطفى محمد: سننافس على اللقب حتى المباراة الأخيرة.. وسنعيد بيشكتاش دون نقاط 30 دقيقة | المحترفون
مدافع سيتي: الحلم أصبح حقيقة.. فوز الذهاب جنبنا سيناريوهات سيئة 53 دقيقة | أوروبا
كوتراو: انتقال مبابي إلى ريال مدريد مجرد مسألة وقت ساعة | الدوري الإسباني
أس: شيفشينكو قد يخلف بيولي في ميلان ساعة | الدوري الإيطالي
مواعيد مباريات الأربعاء 5 مايو 2021.. 4 مباريات دوري مصري وتشيلسي ضد ريال مدريد ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - طارق السيد مديرا فنيا لـ النصر 2 ساعة | مصر
بوكيتينو بعد وداع الأبطال: الحظ لم يحالفنا.. فخور بفريقي 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصطفى فهمي: لن أترشح في انتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة المقبلة 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي
قد ينال إعجابك