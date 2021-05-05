كواترو: انتقال مبابي إلى ريال مدريد مجرد مسألة وقت

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 11:35

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

يبدو أن توديع باريس سان جيرمان لدوري أبطال أوروبا فتح الباب لـ كيليان مبابي للمطالبة بالرحيل عن صفوف العملاق الباريسي.

مانشستر سيتي أقصى باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، ولم يشارك مبابي في مباراة الإياب والتي خسرها فريقه بهدفين دون مقابل في ملعب الإمارات بسبب الإصابة.

ووفقا لموقع "Cuatro" الإسباني فأن الفرنسي "لا يريد التجديد وينتهي عقده في يونيو المقبل 2022".

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وأشار التقرير إلى أن "المهاجم يريد اللعب لـ ريال مدريد ولا يستبعد النادي الأبيض توقيعه هذا الصيف طالما هناك اتفاق بسعر معقول".

وأضاف "إذا لم تسر الأمور كذلك، فسيتحمل مبابي الضغط وسينتقل كلاعب حر إلى سانتياجو بيرنابيو في غضون عام".

وشدد التقرير على أن اللاعب رفض التجديد في 4 مناسبات سابقة لباريس سان جيرمان وأن تبقى موسم واحد في تعاقده يزداد صعوبة يوميا.

وأوضح التقرير أن "وجود زين الدين زيدان يحُمس اللاعب على الانتقال، ولم يُخف مبابي أبدا إنه يريد أن ينمو بجانب مواطنه".

وأتم التقرير "اللعب لـ ريال مدريد مجرد مسألة وقت".

مبابي الموسم الحالي شارك في 43 مباراة سجل 37 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات.

ومنذ انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان سجل 127 هدفا في جميع المسابقات وصنع 60 خلال 167 مباراة.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد
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