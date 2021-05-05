أس: شيفشينكو قد يخلف بيولي في ميلان

بدأت التكهنات حول مستقبل ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل الروسونيري المركز الرابع برصيد 69 نقطة بالتساوي مع أتالانتا ويوفنتوس، ويتصارع معهم نابولي ولاتسيو على 3 مقاعد مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية فأن إدارة ميلان تفكر في إقالة بيولي حال فشل في قيادة الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وشدد التقرير أن التأهل لدوري الأبطال مهم لإدارة النادي وأن على بيولي أن يتخطى عقبة المباريات الأربع المقبلة.

ويبرز اسم أندري شيفشينكو المدير الفني الحالي لمنتخب أوكرانيا ضمن الأسماء المرشحة لتولي مهمة الروسونيري ويعاونه ماورو تاسوتي مساعده في منتخب أوكرانيا والمدرب المساعد في ميلان سابقا.

وقاد شيفا (44 عاما) تدريب منتخب أوكرانيا منذ 2016 في 44 فاز في 21 وتعادل في 12 وخسر 11 وقاد المنتخب للتأهل لنهائيات يورو 2020.

ومنذ توليه المهمة قاد بيولي ميلان في 84 مباراة فاز في 47 وتعادل في 21 وخسر 16.