مواعيد مباريات الأربعاء 5 مايو 2021.. 4 مباريات دوري مصري وتشيلسي ضد ريال مدريد

البطاقة الثانية لنهائي دوري أبطال أوروبا تُحسم اليوم، واستمرار منافسات الدوري المصري.

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دوري أبطال أوروبا

على ملعب ستامفورد بريدج يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام التاسعة مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في مدريد.

الدوري المصري

تقام 4 مباريات في الدوري المصري بنفس التوقيت في تمام التاسعة والنصف مساءً في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري.

أسوان يستضيف المصري ف الإسكندرية وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على سيراميكا كليوباترا وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 3.

وفي الإسماعيلية يستضيف الإسماعيلي، الجونة وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا تقام مباراة مصر للمقاصة وطلائع الجيش وتذاع مُعادة في تمام الواحدة بعد منتصف الليل على أون تايم سبورتس 3.

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