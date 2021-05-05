في الدرجة الثانية - طارق السيد مديرا فنيا لـ النصر

أعلن نادي النصر تعيين طارق السيد مديرا فنيا للفريق خلفا لـ سيد عيد.

وعقد مجلس إدارة نادي النصر جلسة مع طارق السيد تم خلالها الاتفاق علي كافة الأمور الخاصة بالتعاقد والإستراتيجية التي يعمل من خلالها النادي .

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن الجهاز الفني المعاون مساء اليوم الأربعاء.

ويقود طارق السيد أول مران له مع الفريق مساء اليوم الأربعاء استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وسبق أن قاد طارق السيد فريق المنيا في الدرجة الثانية بمجموعة الصعيد.

ويحتل النصر المركز الـ 11 برصيد 25 نقطة في مجموعة القاهرة.

وقاد سيد عيد نادي النصر لمدة 15 عاما، وقاد الفريق للتأهل للدوري المصري مرتين.

وأعلن سيد عيد رحيله عن الفريق ليلة مواجهة الأهلي في دور الـ 32 من كأس مصر والتي خسرها الفريق بنتيجة 2-1.