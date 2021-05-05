في الدرجة الثانية - طارق السيد مديرا فنيا لـ النصر

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 10:29

كتب : رضا السنباطي

طارق السيد

أعلن نادي النصر تعيين طارق السيد مديرا فنيا للفريق خلفا لـ سيد عيد.

وعقد مجلس إدارة نادي النصر جلسة مع طارق السيد تم خلالها الاتفاق علي كافة الأمور الخاصة بالتعاقد والإستراتيجية التي يعمل من خلالها النادي .

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن الجهاز الفني المعاون مساء اليوم الأربعاء.

أخبار متعلقة
النصر يتخذ الإجراءات القانونية ضد المقاصة بسبب مروان حمدي في الدرجة الثانية - بعد رحلة استمرت 15 عاما.. رحيل سيد عيد عن النصر رصاصة بواليا تقتل صمود النصر.. الأهلي يمر إلى دور الـ 16 بصعوبة قبل الدربي تشكيل الأهلي - ناصر وسعد أساسيان وكوكا يقود الجبهة اليسرى أمام النصر.. وعودة كهربا

ويقود طارق السيد أول مران له مع الفريق مساء اليوم الأربعاء استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وسبق أن قاد طارق السيد فريق المنيا في الدرجة الثانية بمجموعة الصعيد.

ويحتل النصر المركز الـ 11 برصيد 25 نقطة في مجموعة القاهرة.

وقاد سيد عيد نادي النصر لمدة 15 عاما، وقاد الفريق للتأهل للدوري المصري مرتين.

وأعلن سيد عيد رحيله عن الفريق ليلة مواجهة الأهلي في دور الـ 32 من كأس مصر والتي خسرها الفريق بنتيجة 2-1.

طارق السيد سيد عيد النصر في الدرجة الثانية الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصطفى محمد: سننافس على اللقب حتى المباراة الأخيرة.. وسنعيد بيشكتاش دون نقاط 28 دقيقة | المحترفون
مدافع سيتي: الحلم أصبح حقيقة.. فوز الذهاب جنبنا سيناريوهات سيئة 51 دقيقة | أوروبا
كوتراو: انتقال مبابي إلى ريال مدريد مجرد مسألة وقت ساعة | الدوري الإسباني
أس: شيفشينكو قد يخلف بيولي في ميلان ساعة | الدوري الإيطالي
مواعيد مباريات الأربعاء 5 مايو 2021.. 4 مباريات دوري مصري وتشيلسي ضد ريال مدريد ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - طارق السيد مديرا فنيا لـ النصر 2 ساعة | مصر
بوكيتينو بعد وداع الأبطال: الحظ لم يحالفنا.. فخور بفريقي 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصطفى فهمي: لن أترشح في انتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة المقبلة 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي
قد ينال إعجابك