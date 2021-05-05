مصطفى فهمي: لن أترشح في انتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة المقبلة

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 01:16

كتب : FilGoal

مصطفى مراد فهمي في حواره مع FilGoal.com - تصوير محمد عزت

قال مصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إنه لا ينوي الترشح في انتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة المقبلة.

وتحدث مصطفى مراد فهمي عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "لا أظن أنني سأترشح في انتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة".

وأضاف "هذه فرصة للأجيال الجديدة وأي مساعدة يحتاجها أي شخص سوف نقدمها".

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وعن دعوة مجلس إدارة الأهلي لحضوره وضع حجر أساس استاد النادي رغم ترشحه في قائمة محمود طاهر في سباق الانتخابات السابقة قال: "هذا هو النادي الأهلي، منذ قديم الأزل في الانتخابات الكل يريد الفوز لكن بعدها نهنئ بعضنا البعض".

وشدد "وحتى لو لم نساعد بعضنا البعض لكن نتمنى النجاح للفائز هذا ما تعلمناه في الأهلي".

وعن الاستاد قال: "الأهلي كي يستطيع بناء الاستاد يجب أن تكون هناك مواصفات معينة مثل ارتفاع 30 مترا وهذا لم يكن من الممكن حدوثه في منطقة الشيخ زايد وكان سيضطر للحفر في الأرض وهذا مكلف جدا".

وأتم "لكن بعد الحصول على الموافقات أصبح الأمر ممكنا الآن ومجلس الإدارة يستحق الشكر ونتمنى أن يكون هذا الاستاد يليق بالأهلي".

الأهلي اتحاد الكرة مصطفى فهمي
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