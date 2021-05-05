فهيم عمر: نسبة أخطاء الحكام 5%.. رسالة للمحللين ومشكلة تقنية الفيديو

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 00:57

كتب : FilGoal

محمد شريف - غزل المحلة - الأهلي

قال فهيم عمر عضو لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إن نسبة أخطاء الحكام في مباريات الدوري المصري هي 5%.

وتحدث فهيم عمر عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء ردا على طلب الأهلي حكام أجانب لإدارة مبارياته في الدوري قائلا: "الرأي يعود لاتحاد الكرة لكن هذا ليس منطقيا بعد لعب القمة بحكام مصريين".

وواصل "لنتحدث بمنطقية عندما نخوض 161 مباراة والأخطاء نسبتها 5% هذا طبيعي جدا مثلما يحدث في العالم كله، لن أقول أخطاء تحكيمية بل حكام ليسوا موفقين في بعض المباريات".

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وأضاف "لجنة الحكام تعين مراقبا للحكم وللفيديو وعندما يحدث أي خطأ نعاقب المسؤول ولا نستعين به في المباريات، هل عندما يهدر لاعبا ركلة جزاء أو فرصة تتم معاقبته؟ تحدث العقوبة لكن لا يتم الاستغناء عنه".

وشدد "نحن لا نعلن عن عقوبات الحكام، هناك مساندة كبيرة ودعم مادي ومعنوي كبير جدا من أحمد مجاهد وإدارة اتحاد الكرة".

وأكد فهيم عمر "تحليل قرارات الحكام له تأثير كبير على الثقة الموجودة، التحليل يجب أن يتحلى بنوع من الحيادية وألا نتسلط أو نتصيد الأخطاء لبعض الحكام".

وتابع عضو لجنة الحكام حديثه "قبل أسبوعين التحكيم المصري أدار القمة بين الأهلي والزمالك على أعلى مستوى والمباريات التي تلت القمة كانت على أعلى مستوى، لا يوجد أي داعي لنهد المعبد بسبب خطأ أو خطأين".

وعن أخطاء الحكام في مباراتي الأهلي والمحلة، الزمالك وبيراميدز قال: "هناك ضغط مباريات الحكام يتعرضوا له مثل الفرق المجهدة، لا يجب أن تقوم القيامة بتلك الطريقة يجب أن نثق في الحكام".

وأردف "كذلك لو أدار الخبراء التحكيميين لجنة الحكام لن يمنعوا الأخطاء، يجب أن يكون هناك منطقية في تحليل أداء الحكام خاصة أننا لا نحلل أداء الحكام في المباراة بالكامل بل نأتي بلقطة أو اثتنين ونقوم بالتحليل فقط".

وعن عدم تقليل تقنية الفيديو للأخطاء أوضح "التدريب الذي حدث عليها كان لفترة قليلة جدا وعدد كبير من الحكام لم يحصل على رخصة تقنية الفيديو، نحن كلجنة حكام ندفع فاتورة سابقة".

وبسؤاله متى يعاقب حكم ساحة أو حكم تقنية الفيديو أوضح "إذا استدعاء حكم الفيديو كان خاطئا وحكم الساحة اتخذ قراره ورأينا كلجنة حكام أن قرار حكم الساحة كان صحيحا نوقف حكم الفيديو على سبيل المثال أو لو حدث استدعاء خاطئا أيضا، من يخطئ يعاقب هذا طبيعي في العالم كله".

وشدد "ولو اعتاد الجميع رؤية حكم وفجأة اختفى عن المباريات فهذا يعني أن هذا الحكم تم إيقافه".

وبسؤاله هل أدار سيد شعبان حكم الفيديو في لقاء غزل المحلة والأهلي مباريات سابقة في الدوري أجاب "نعم أدار من قبل".

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