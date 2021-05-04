إبراهيم حسن لـ في الجول: مواجهة الأهلي ازدادت صعوبة بعد النتائج الأخيرة.. نثق في التحكيم

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 23:53

كتب : هاني العوضي

أكرم توفيق يسجل هدف الأهلي الرابع في شباك الاتحاد السكندري

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة بالجهاز الفني للاتحاد السكندري على صعوبة مواجهة الأهلي المقبلة.

ويستضيف الاتحاد السكندري فريق الأهلي مساء الخميس ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وقال إبراهيم حسن لـ FilGoal.com: "مواجهة الأهلي صعبة بطبعها نظرا لقوة الفريق الأحمر".

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وكشف "لكن المباراة زادت من صعوبتها بعد نتائج الأهلي الأخيرة".

وكان الأهلي فشل في تحقيق الفوز في أخر مباراتين إذ تعادل أمام الجونة وخسر بعدها من غزل المحلة.

وأضاف إبراهيم حسن "جاهزون للقاء الأهلي ولدينا لاعبين نثق في قدراتهم وننتظر تقديم مباراة جيدة".

وبالحديث عن مدى إصابة رزاق سيسيه كشف "نحاول أن يلحق باللقاء فهو يتدرب بحرص نظرا لإصابته".

واختتم تصريحاته "لدينا ثقة في التحكيم المصري والضغط الذي يمارس عليه، لن نشغل بالنا بذلك ونركز في الملعب فقط".

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 19 مباراة بينما الأهلي في المركز الثاني بـ37 نقطة بمباراتين أقل.

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