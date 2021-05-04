مؤتمر ليلة الأبطال - توخيل لصحفي: هل تتبع زيدان؟

استنكر توماس توخيل مدرب تشيلسي سؤال صحفي عن إجراء تغييرات في تشكيل الفريق أمام ضيفه ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي ردا على السؤال:"هل تتبع زين الدين زيدان (مدرب ريال مدريد)؟ أود مساعدتك في سؤالك لكن لن أمنحك تلميحات. لدي أفكاري، أعمل في هذا المجال منذ وقت طويل، كل شيء وارد في آخر حصة تدريبية".

وواصل "(ماتيو) كوفاشيتش يغيب عن المباراة، (أنتونيو) روديجر سيلعب مرتديا قناعا. البقية تدربوا. إهدار تيمو فيرنر للفرص؟ علينا تقبل أن أحيانا يهدر المهاجمون. هذا جزء من اللعب".

ولم يحسم زيدان مشاركة سيرخيو راموس قائد الفريق في المباراة، بعد عودته للقائمة إثر غياب طويل بسبب الإصابة.

لكن توخيل يتوقع ظهور المدافع في اللقاء قائلا:"أعتقد أنه سيبدأ، سنستعد لذلك. رحيل نجولو كانتي؟ إلى أين؟ سعداء جدا بوجوده، لطالما حلمت وقاتلت للحصول على لاعب مثله في أي ناد دربته. الآن هو لاعبي، رائع، وحاسم دائما".

ويستضيف تشيلسي فريق ريال مدريد في ملعب ستامفورد بريدج والتعادل بلا أهداف يكفيه للمرور إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه.

وانتهى لقاء الذهاب بهدف لمثله في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وخاض توخيل نهائي البطولة العام الماضي وخسر مع باريس سان جيرمان بهدف ضد بايرن ميونيخ.