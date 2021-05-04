جوارديولا: هذا سبب اعتمادي على عدد كبير من اللاعبين في وسط الملعب ضد سان جيرمان

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 23:27

كتب : FilGoal

جوارديولا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سبب اعتماده على عدد كبير من اللاعبين في وسط الملعب ضد باريس سان جيرمان.

وتأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على سان جيرمان بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي في ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء، والانتصار في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف.

وتحدث جوارديولا لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "هذا إنجاز كبير لنا وللنادي وفخورون بما حققناه".

أخبار متعلقة
محرز: لعبنا جيدا ضد سان جيرمان الذي فقد أعصابه وبدأ يضربنا.. وسر الهجمة المرتدة باليمنى واليسرى يا رياض يا رياض.. مانشستر سيتي إلى نهائي أبطال أوروبا مؤتمر ليلة الأبطال – كروس: هذا ما عابنا في الذهاب ضد تشيلسي.. قادرون على الفوز بالثنائية

وأردف "أريد أن أقول إن اللاعبين خاضوا مباراة محتدمة وأشكرهم جميعا حتى من لم يشارك، هذه خطوة هامة نحو لقب دوري أبطال أوروبا".

وعن سبب وضعه لعدد كبير من اللاعبين في وسط ملعب فريقه أوضح "وضعت الكثير من اللاعبين في خط الوسط لأمنع ماركو فيراتي ودي ماريا ونيمار من القيام بأدوارهم الصحيحة في أرض الملعب".

وأكمل "عانينا في الشوط الأول وعدلنا كل شيء في الشوط الثاني وأصبحنا أفضل".

وأتم المدرب الإسباني حديثه "كنا نعرف إننا نواجه فريقا قويا".

جوارديولا مانشستر سيتي ليلة الأبطال سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
إبراهيم حسن لـ في الجول: مواجهة الأهلي ازدادت صعوبة بعد النتائج الأخيرة.. نثق في التحكيم 14 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ليلة الأبطال - توخيل لصحفي: هل تتبع زيدان؟ 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هيريرا وباريديس يتهمان حكم لقاء سيتي بسب لاعبي باريس 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
البنك الأهلي يقوض الإنتاج الحربي بثلاثية جديدة ويهرب من دائرة الهبوط 40 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: هذا سبب اعتمادي على عدد كبير من اللاعبين في وسط الملعب ضد سان جيرمان 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - سيدات سبورتنج يحبطن عودة الأهلي ويتوجن بالدوري 42 دقيقة | رياضات أخرى
محرز: لعبنا جيدا ضد سان جيرمان الذي فقد أعصابه وبدأ يضربنا.. وسر الهجمة المرتدة 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
باليمنى واليسرى يا رياض يا رياض.. مانشستر سيتي إلى نهائي أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي
قد ينال إعجابك