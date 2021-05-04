جوارديولا: هذا سبب اعتمادي على عدد كبير من اللاعبين في وسط الملعب ضد سان جيرمان

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سبب اعتماده على عدد كبير من اللاعبين في وسط الملعب ضد باريس سان جيرمان.

وتأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على سان جيرمان بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي في ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء، والانتصار في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف.

وتحدث جوارديولا لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "هذا إنجاز كبير لنا وللنادي وفخورون بما حققناه".

وأردف "أريد أن أقول إن اللاعبين خاضوا مباراة محتدمة وأشكرهم جميعا حتى من لم يشارك، هذه خطوة هامة نحو لقب دوري أبطال أوروبا".

وعن سبب وضعه لعدد كبير من اللاعبين في وسط ملعب فريقه أوضح "وضعت الكثير من اللاعبين في خط الوسط لأمنع ماركو فيراتي ودي ماريا ونيمار من القيام بأدوارهم الصحيحة في أرض الملعب".

وأكمل "عانينا في الشوط الأول وعدلنا كل شيء في الشوط الثاني وأصبحنا أفضل".

وأتم المدرب الإسباني حديثه "كنا نعرف إننا نواجه فريقا قويا".