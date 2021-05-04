محرز: لعبنا جيدا ضد سان جيرمان الذي فقد أعصابه وبدأ يضربنا.. وسر الهجمة المرتدة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 23:23

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

قال رياض محرز لاعب مانشستر سيتي إن فريقه قدم مباراة جيدة ضد باريس سان جيرمان استحق فيها الفوز والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وتأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على سان جيرمان بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي في ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء، والانتصار في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف.

وتحدث محرز لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب المباراة قائلا: "كانت مباراة جيدة جدا، أدينا شوط أول جيد جدا وسجلنا هدفا وشعرنا بأريحية كبيرة".

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وواصل "بعد ذلك في الشوط الثاني لعبنا جيدا كذلك وأتيحت لنا الكثير من الفرص وكان من الممكن أن نسجل المزيد وفقدوا أعصابهم وبدأوا يركلوننا وتعرضوا لطرد وأصبحنا نشعر براحة أكبر".

وعن الاعتماد على الهجمات المرتدة قال اللاعب الجزائري: "هم كان عليهم الهجوم علينا لذا انتظرنا في العمق ونحن جيدون في المرتدات وهذا ما حدث ونحن سعداء به".

أما عن تمريرة إيدرسون حارس مرماه الطولية في لقطة الهدف الأول والتي بدأت الهجمة المرتدة السريعة قال: "نعرف أنه ممرر جيد ونتدرب عليها ونجحت اليوم".

وبسؤاله عن دفاع كل لاعبي فريقه قال: "عندما تلعب نصف نهائي يجب أن يدافع الجميع وأن يقدم الجميع كل ما لديه وأعتقد أن هذا ما قدمناه اليوم ولهذا نحن في النهائي".

وأردف محرز "علينا الفوز يوم السبت المقبل لنصبح أبطال الدوري الإنجليزي ثم نركز على نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتحدث محرز بعد ذلك عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "نحن سعداء بما حققناه اليوم لقد كانت مباراة صعبة".

وواصل "مرة أخرى سجلنا في لحظات حاسمة وصنعنا الفارق".

وعن كونه أول لاعب عربي يسجل هدفا على الأٌقل في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "هذا جيد لي كلاعب عربي والإحصائيات تشرفني لكن الأهم التأهل للنهائي".

وأتم محرز حديثه "الآن علي الاستمتاع بالفوز وباللحظة الحالية سوف نتحدث عن النهائي حينما نصل إليه".

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