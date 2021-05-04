كرة سلة - سيدات سبورتنج يحبطن عودة الأهلي ويتوجن بالدوري

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 23:25

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - سيدات كرة السلة

أنهى فريق سيدات سبورتنج لكرة السلة هيمنة الأهلي على دوري السوبر وتوج باللقب ليحبط عودة الأهلي.

تغلب فريق سيدات سبورتنج بنتيجة 80-63 في المباراة الخامسة والفاصلة ويتوج باللقب بعد فوز الأهلي في أخر ثلاث نسخ.

وبذلك توجت سيدات سبورتنج باللقب بنتيجة 3-2 في المباريات بعد التقدم في أول مباراتين ثم تعادل الأهلي بالمباراتين التاليتين.

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ويقام نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب لأول مرة بعد أن كان يقام بنظام Best of 3.

وكان سبورتنج قد انتصر في اللقاء الأول بنتيجة 94-69 وفي اللقاء الثاني بنتيجة 86-76.

قبل أن يفوز الأهلي في المباراتين الثالثة والرابعة بنتيجة 83-80 ثم 82-72.

وبذلك ينتهي موسم سيدات كرة السلة الجاري بعد ختام كافة المسابقات، وتوج سبورتنج بلقبه الأول هذا الموسم.

وكان الأهلي قد توج بألقاب كأس مصر ودوري المرتبط وكأس السوبر.

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