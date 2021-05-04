البنك الأهلي يقوض الإنتاج الحربي بثلاثية جديدة ويهرب من دائرة الهبوط

عمق البنك الأهلي جراح الإنتاج الحربي بإسقاطه بنتيجة 3-1 اليوم الثلاثاء في الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وكرر البنك الأهلي تفوقه على الإنتاج بعدما هزمه في الدور الأول 3-صفر، ورفع رصيده إلى 18 نقطة ليرتقي للمركز 15 في ترتيب الدوري بينما ظل الإنتاج أخيرا في المركز 18 ورصيده 12 نقطة.

وسجل أحمد علي وفادي فريد وأحمد ياسر أهداف الضيوف في ملعب الأهلي we السلام في الدقائق 21 و50 و64.

وظل الإنتاج بلا فوز في الدوري للقاء العاشر تواليا، خسر 6 مرات وتعادل في 4 مباريات.

بينما حقق البنك فوزه الأول بعد 5 لقاءات دون انتصار، خسر 3 منها وتعادل مرتين.

video:1 #البنك_الأهلي يتخطى #الانتاج_الحربي بالفوز ١/٣#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/jeSAMwz9SB — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 4, 2021

وكانت المبادرة للإنتاج لكن المخضرم أحمد علي كامل منح البنك التقدم في الدقيقة 21 بعد خطأ دفاعي للمضيف.

ليرفع علي رصيده في الدوري إلى 87 هدفا ويصبح رقم 11 في ترتيب هدافي البطولة عبر التاريخ متساويا مع محمد صلاح أبو جريشة ومسعد نور نجمي الإسماعيلي والمصري على الترتيب.

وكاد البنك يعزز تقدمه في الدقيقة 41 إلا أن محمود قاعود أهدر فرصة هائلة تصدى لها الحارس أحمد يحيى.

وفي الدقيقة 50 عزز فادي فريد النتيجة للبنك الأهلي، الذي يخوض أول موسم في تاريخه في الدوري الممتاز، وسجل أحمد ياسر الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وقلص الإنتاج الحربي الفارق في الدقيقة 76 بواسطة ركلة جزاء، احتسبها الحكم محمد يوسف بعد الرجوع للفيديو، نفذها محمد عبد المجيد.

وسيحل الإنتاج ضيفا على المقاولون العرب يوم السبت.

بينما يستضيف البنك الأهلي فريق الإسماعيلي يوم الإثنين.