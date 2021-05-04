باليمنى واليسرى يا رياض يا رياض.. مانشستر سيتي إلى نهائي أبطال أوروبا

سجل بالقدم اليمنى وقتل المباراة بيسراه المفضلة ليجعل كاتب التاريخ لا يغلق صفحاته.

رياض محرز يرسل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

جاء ذلك بعدما كرر سيتي فوزه على منافسه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي اليوم الثلاثاء في ملعب الاتحاد.

سجل هدفا المباراة رياض محرز في الدقائق 11 و63 بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء الأول بيمناه والثاني بيسراه.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب حديقة الأمراء في فرنسا انتهت بفوز سيتي بهدفين لهدف.

وشهدت المباراة طرد مباشر لآنخيل دي ماريا بعدما ضرب فيرناندينيو بدون كرة في الدقيقة 69.

وكان الإنجاز الأبرز في تاريخ مانشستر سيتي صاحب الـ141 عاما هو التأهل لنصف النهائي في موسم 2015-2016 قبل الهزيمة من ريال مدريد.

وأصبح ذلك الظهور هو الأول لمدرب سيتي بيب جوارديولا في نهائي أعرق البطولات الأوروبية منذ عام 2011 بعدما قاد برشلونة للظفر بلقبين عامي 2009 و2011.

كما أن رياض محرز أصبح أول لاعب عربي يسجل هدفا على الأقل في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ بداية المسابقة في تاريخها عام 1955.

وينتظر سيتي بذلك ملاقاة الفائز من نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد وتشيلسي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في تركيا في الـ29 من شهر مايو الجاري.

محرز بوووم

عانى ملعب الاتحاد قبل انطلاق المباراة من عاصفة ثلجية وغطى الثلج الأرضية ما شكل صعوبة في نقل الكرة.

وبدأت المباراة بشكل حذر من قبل الفريقين لكن في الدقيقة السابعة احتسب الحكم ركلة جزاء لسان جيرمان بداعي لمس الكرة ليد أوليكساندر زينشينكو.

لكن بعدما شاهد الإعادة بنفسه قرر إلغاء قراره.

وأرسل إيدرسون حارس سيتي تمريرة طولية إلى زينشينكو الذي مرر لكيفن دي بروين الذي سدد وارتدت الكرة من دفاع سان جيرمان ليستغل محرز الأمر ويسدد بيمناه ويعلن عن الهدف الأول لسيتي في الدقيقة 11.

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وحصل سان جيرمان على ركلة حرة من أمام منطقة جزاء سيتي سددها نيمار خارج الملعب.

وكاد ماركينيوس يدرك التعادل من رأسية قوية لكن تسديدته ارتطمت في العارضة.

ولاحت فرصة التعادل مجددا لسان جيرمان إذ أن آنخيل دي ماريا خطف الكرة من بيرناردو سيلفا وسدد بيسراه مستغلا خروج إيدرسون من مرماه لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وأطلق دي بروين تسديدة مقوسة مرت لخارج الملعب، تلاها تسديدة خطيرة من أندير هيريرا ارتطمت بالقائم الخارجي لمرمى سيتي.

وكاد محرز يسجل هدفا ثانيا له ولفريقه بعدما سدد بيمناه بقوة تصدى له نافاس وارتدت الكرة إلى بيرناردو سيلفا لكن تسديدته شتتها دفاع سان جيرمان لركلة ركنية مرت دون خطورة.

محرز يقتل اللقاء

بدأت الشوط الثاني بشكل هادئ ولاحت أول فرصة خطيرة فيه إثر تسديدة قوية من فيرناندينيو تصدى لها كيلور نافاس.

ومن هجمة مرتدة فضل نيمار الاعتماد على نفسه بدلا من التمرير وحاول مراوغة دفاع سيتي إلى أن شتت زينشينكو الكرة من أمامه.

وأجرى سان جيرمان تبديلين هجوميين بمشاركة مويس كين وجوليان دراكسلر بدلا من ماورو إيكاردي وأندير هيريرا.

ومن هجمة مرتدة سريعة مرر دي بروين الكرة لفيل فودين في الناحية اليسرى الذي أرسل عرضية زاحفة قابلها محرز بتسديدة يسارية قوية مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني له ولسيتي.

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وفي الدقيقة 69 ضرب دي ماريا نظيره فيرناندينيو بدون كرة ليشهر الحكم الطرد المباشر في وجهه واحتوى ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق لاعبيه بعد الاعتراض على قرار الحكم.

وكاد محرز يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 74 لكن تسديدته اليسارية بعد مرور رائع من عبده دياللو شتتها دفاع سان جيرمان.

وأجرى سان جيرمان تبديلين جديدين بعد ذلك بدقيقة بخروج أليساندرو فلورينزي ولياندرو باريديس ومشاركة دانيلو بيريرا وكولين داجبا.

وكاد فودين يسجل هدفا ثالثا لكن تسديدته تصدى لها القائم الأيسر لمرمى سان جيرمان.

وسدد فيل فودين كرة أخرى زاحفة تصدى لها نافاس بسهولة.

وأجرى سيتي تبديلين في الدقيقة 82 بمشاركة جابرييل خيسوس ورحيم سترلينج بدلا من دي بروين وبيرناردو سيلفا.

وشارك سيرجيو أجويرو في ثالث تبديلات سيتي في الدقيقة 85 بدلا من فودين.

لم يحدث جديد في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء ولم تشهد المباراة أي فرص خطيرة لتنتهي بانتصار سيتي بهدفين دون رد وتأهله إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.