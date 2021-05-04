بعد طلب الأهلي.. مجاهد لـ في الجول: لا حكام أجانب في الدوري المصري

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 22:34

كتب : وليد الحسيني

أشرف صبحي - أحمد مجاهد - مران منتخب مصر

شدد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة المصري، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الأهلي، والتي كان قد طالب بها النادي في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال مجاهد لـ FilGoal.com: "لا حكام أجانب في الدوري المصري، لا عودة للتحكيم الأجنبي وهذا قرار نهائي".

وأردف "القرار ليس موجه ضد أي ناد، أعلننا ذلك من قبل بوضوح".

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وأتم "لا مجال لفتح هذا الملف مرة أخرى".

وفي وقت سابق، طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لبقية مبارياته في الدوري. (طالع التفاصيل)

وخسر الأهلي من غزل المحلة 1-0، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري، بـ 37 نقطة من 17 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولعب الأبيض مباراتين أكثر.

الأهلي أحمد مجاهد
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