أحمد علي كامل يرتقي للمركز 11 في ترتيب هدافي الدوري عبر التاريخ

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 22:08

كتب : FilGoal

أحمد علي كامل

وصل أحمد علي كامل مهاجم البنك الأهلي لهدفه رقم 87 في الدوري المصري الممتاز بعدما زار شباك الإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء.

وبذلك ارتقى اللاعب البالغ عمره 34 عاما للمركز 11 في ترتيب هدافي الدوري عبر التاريخ، متساويا مع محمد صلاح أبو جريشة ومسعد نور نجمي الإسماعيلي والمصري على الترتيب.

وترتيب أفضل هدافي الدوري عبر التاريخ:

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1 - حسن الشاذلي (173 هدفا وفقا لصحيفتي الأخبار والجمهورية، 171 هدفا وفقا لصحيفة الأهرام)

2- حسام حسن (168 هدفا)

3- السيد الضظوي (127 هدفا)

4- مصطفى رياض (122 هدفا)

5- عبد الله السعيد (111 هدفا)

6- محمود الخطيب (109 أهداف)

7- أحمد الكاس (107 أهداف)

8- محمد أبو تريكة (106 أهداف)

9- جمال عبد الحميد (101 هدف)

10- حمدي عبد الفتاح (92 هدفا)

11- أحمد علي ومحمد صلاح أبو جريشة ومسعد نور (87 هدفا)

14- عز الدين يعقوب (86 هدفا)

وسجل علي في الدوري 19 هدفا مع الإسماعيلي، 13 مع الزمالك، 43 مع المقاولون العرب، 7 مع إنبي، و5 مع البنك الأهلي.

ولم يحرز مع فريقي بترول أسيوط وبيراميدز.

أحمد علي كامل
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