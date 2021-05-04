كرة سلة - بعثة الزمالك تغادر إلى رواندا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA

غادرت بعثة الزمالك لرجال كرة السلة مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء إلى رواندا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA.

ويمثل الزمالك مصر ضمن 12 ناديا مشاركا في النسخة الأولى من البطولة الإفريقية تحت رعاية NBA.

وتقام البطولة في رواندا بمشاركة 12 فريقا إفريقيًا من 26 مباراة داخل فقاعة صحية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين المشاركين في الفترة من 16 إلى 30 مايو.

ويقع الزمالك بجوار أندية داون السنغالي والمجمع البترولي الجزائري وفيروفيارو الموزمبيقي.

وتضم بعثة الفريق ١٣ لاعبا وهم: هيثم السحرتى - مصطفى كيجو - عمر هشام - أنس أسامة - أحمد حاتم - أحمد ياسر - مهاب ياسر - مصطفى مشعل - إسلام سالم - والتر هودج - مالكو ديابتيه، مايكل فاكودا ،شنميليو الونا .

ويقود الفريق الإسباني أوجستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي.

ويقام ربع النهائي بنظام خروج المغلوب ثم نصف النهائي وأخيرا المباراة النهائية.