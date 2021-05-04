مران الزمالك - عبد الشافي يشارك بعد الشفاء من فيروس كورونا.. وراحة لـ عبد الغني

شارك محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك في مران الفريق اليوم الثلاثاء بعد الشفاء من فيروس كورونا.

وكان عبد الشافي قد غاب عن المباريات السابقة بسبب إيجابية مسحة فيروس كورونا الخاصة به.

وحرص لاعبو فريق الزمالك وأعضاء الجهاز الفني مصافحة عبد الشافي والاطمئنان عليه بعد تماثله الشفاء.

ويستأنف الزمالك تدريبات مساء اليوم استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الخميس على استاد القاهرة.

وحصل محمد عبد الغني مدافع الفريق على راحة من تدريبات اليوم بسبب شعوره بالإجهاد.

وحضر عبد الغني لمقر النادي وفضل الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة منحه راحة من التدريبات الجماعية.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة مع لاعبي الفريق لشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة بيراميدز السابقة لتلافي تكرارها.

وشدد كارتيرون على أن الدوري لا يزال في الملعب مشددا على ضرورة الفوز في المباراة المقبلة.

وحصل الزمالك على راحة 24 ساعة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل منهما في الجولة 19 من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري بـ 41 نقطة من 19 مباراة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي المؤجل له مباراتين عن الأبيض.

ولم ينجح الزمالك في تحقيق الفوز في أخر مباراتين إذ تعادل أمام المقاولون العرب وبيراميدز على الترتيب.

ويسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات مجددا قبل مواجهة الأهلي في قمة الدور الثاني.