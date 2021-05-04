مؤتمر ليلة الأبطال – كروس: هذا ما عابنا في الذهاب ضد تشيلسي.. قادرون على الفوز بالثنائية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 20:46

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

ما سبب بداية ريال مدريد المهتزة أمام تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ توني كروس لاعب خط وسط الفريق الملكي يجيب.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتحدث كروس في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قبل مواجهة تشيلسي غدا الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل بهدف لمثله ذهابا في إسبانيا قائلا: "لم نضغط على دفاعهم جيدا".

وأوضح "استطاع تشيلسي الاستفادة من ذلك الأمر فهو يمتلك جودة في الهجوم، ولكننا بعد ذلك تعاملنا معهم بشكل جيد".

أخبار متعلقة
مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: أرفع قبعتي لكل لاعبي فريقي بسبب ما حدث.. ولن أخاطر براموس كابيللو: مورينيو لا يكفي لضمان فوز روما تشيلسي يكشف عن حضور نواب للجماهير في اجتماعات الإدارة

وأردف "نحن ندافع بشكل جيد وللتأهل إلى النهائي علينا تقديم المزيد في المباريات وأؤمن بأننا نستطيع القيام بذلك ونحن على أتم الاستعداد".

وشدد اللاعب الألماني "علينا أن نصع فرصا أكثر مما فعلنا في لقاء الذهاب".

وعن إمكانية الظفر بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا قال كروس: "نؤمن بذلك، فنحن مررنا بموسم صعب وكان هناك العديد من الإصابات وتذبذب في مستوانا، ولكننا الآن ننافس على بطولتين".

وأردف "ما حدث في الموسم قد حدث والآن ننافس للظفر بالثنائية وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال".

وعن الهزيمة من تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 حينما كان يلعب مع بايرن ميونيخ قال: "قبل الانتصار يجب أن تعاني وأنا عانيت كثيرا في تلك المباراة".

وأشاد كروس بنجولو كانتي لاعب تشيلسي وقال: "لاعب رائع ولدين قوية بدنية كبيرة".

ويحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف لمثله للتأهل إلى النهائي.

ريال مدريد تشيلسي ليلة الأبطال كروس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الإنتاج الحربي ضد البنك الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري
تقرير قطري: الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الإفريقي يوم 28 مايو 20 دقيقة | إفريقيا
مران الزمالك - عبد الشافي يشارك بعد الشفاء من فيروس كورونا 22 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ليلة الأبطال – كروس: هذا ما عابنا في الذهاب ضد تشيلسي.. قادرون على الفوز بالثنائية 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول: متى يصدر قرار تأجيل تصفيات المونديال.. والمواعيد المقترحة 48 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: أرفع قبعتي لكل لاعبي فريقي بسبب ما حدث.. ولن أخاطر براموس 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كابيللو: مورينيو لا يكفي لضمان فوز روما 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون أدركوا ثقافة الفوز بعد انتصارنا على المصري والإنتاج ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي
قد ينال إعجابك