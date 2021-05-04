مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: أرفع قبعتي لكل لاعبي فريقي بسبب ما حدث.. ولن أخاطر براموس

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 20:34

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

حرص زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على توجيه التحية لكل لاعبي فريقه إزاء الجهد المبذول منهم لجعل الفريق يصل لمراحل متقدمة في المنافسة على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا رغم الظروف الصعبة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أٌقيم اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة تشيلسي غدا الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل بهدف لمثله ذهابا في إسبانيا.

وتحدث زيدان قائلا: "وصولنا لتلك المرحلة والمنافسة على لقب الدوري بكل الظروف التي نمر بها ليست معجزة بل لأننا نؤمن بعملنا وبما نقوم به، لا أظن أن هناك وجود للمعجزات في الكرة".

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وتابع "أقول بشكل مستمر إن الفريق مر بلحظات صعبة كبيرة لذا يجب رفع القبعة لهؤلاء اللاعبين لأنه عندما ازدادت الأمور صعوبة يظهرون بشخصية قوية وهم الأفضل".

وشدد زيدان مرة أخرى "أرفع قبعتي لكل اللاعبين على مواجهة كل ما مررنا به والعبور منه بشكل جيد".

وعن مشاركة سيرجيو راموس قائد الفريق قال: "سنرى ذلك غدا لن أخبركم بذلك الآن، من المهم أن يتواجد القائد معنا وهذا يعني أنه بخير".

وأضاف "لن أخاطر براموس هو معنا يعني أنه جاهز للعب".

وعن عودة إيدن هازارد لملعب فريقه السابق قال زيدان: "هذه لحظة رائعة له أن يعود معنا لهذا الملعب وهو في حالة جيدة، نعرف ما يستطيع هازارد تقديمه".

أما عن اللقاء فقال: "لتحقيق أي شيء يجب أن نعاني، لقد عانينا في مباراة الذهاب والآن علينا تقديم مباراة قوية غدا".

وأضاف "شاهدنا مباريات لتشيلسي لكن مباراة الغد ستكون مختلفة ونحن نمتلك ما يجعلنا نقدم مباراة رائعة".

وأكمل زيدان "الشوط الاول في مباراة الذهاب كان صعبا وسنحاول التحسن غدا فعلينا أن نتحسن من الناحية الهجومية وإظهار ما يمكننا فعله".

ويحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف لمثله للتأهل إلى النهائي.

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